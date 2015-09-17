به گزارش خبرنگار مهر ، مرحله دوم مسابقات جايزه بزرگ در سال ٢٠١٥ با حضور ٢٣٤ تكواندوكار از ٥٠ كشور صبح فردا جمعه به ميزباني تركيه در سالن ياشاردوغو شهر سامسون آغاز مي شود كه شکرانه ایزدی، اکرم خدابنده، امید عمیدی و سجاد مردانی، نمایندگان ایران در روز نخست هستند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، شکرانه ایزدی تکواندوکار وزن ۶۷- کیلوگرم در نخستین گام ابتدا باید به مصاف «فریدا عزیزف» از آذربایجان، دارنده مدال برنز جهان در سال ۲۰۱۳ برود و در صورت برتری با برنده دیدار هلند و ترکیه رقابت خواهد کرد.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم اکرم خدابنده ابتدا به مصاف «دونگ ها لی» از چین، قهرمان آسیا و بازی‎های آسیایی اینچئون می رود و در صورت پیروزی در این دیدار سخت، باید با تکواندوکار مکزیک رو به رو شود.

اما در گروه مردان و در وزن ۸۰+ کیلوگرم، سجاد مردانی بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره مصدوميت دوباره پاي به آوردگاه كسب سهميه المپيك گذارده كه در اين مسابقات دور نخست باید با «دافید ساندرس» از نیوزیلند دیدار کند و امید عمیدی ديگر نماينده ايران در وزن ٨٠+ كيلوگرم نیز به مصاف «مارلی اندره» از کانادا می رود. این دو تکواندوکار کشورمان در صورت پیروزی برابر رقبایشان در پیکار دوم باید با هم مبارزه کنند تا بالاجبار یکی از نمایندگان ایران از دور رقابتها کنار رود.

طبق برنامه؛ مسابقات از ساعت ۹ به وقت محلی آغاز می شود. این دوره از رقابتها با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر رنکینگ المپیک و در ۴ وزن المپیکی زنان و مردان به مدت سه روز پیگیری خواهد شد.

مسابقات گرندپری G۴ است و به دارندگان مدال طلا، ۴۰ امتیاز، نقره ۲۴ امتیاز و برنز ۱۴/۴ امتیاز در راستای افزایش امتیازات برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو تعلق خواهد گرفت.