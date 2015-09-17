سعیده آبکار در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از رسالت های بنیاد نیکوکاری دست های مهربان، حمایت از تحصیل و کسب دانش ایتام محصل است.

وی در ادامه گفت: در پی تحقق این رسالت تصمیم به برگزاری گالری نقاشی گرفته ایم تا کودکان محصل بتوانند با پوشاک و لوازم التحریر مناسب رهسپار مدارس شوند.

آبکار اضافه کرد: در این گالری نقاشی که با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج برگزار می شود، ۴۰۰ اثر از کودکان ارائه خواهد شد.

آبکار در پایان افزود: امیدواریم با حضور مردم خیّر بتوانیم به هنرمندان کوچک حاضر در گالری، روحیه و اعتماد به نفس بالاتری بدهیم و به آنها ثابت کنیم تنها نیستند.

محل برگزاری این گالری کرج، عظیمیه، میدان اسبی، پارک ایران زمین است و ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برپا می شود.