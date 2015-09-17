به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که با حضور ۱۲ تیم و در قالب ۱۸ بازی و در دو روز متوالی در شهرستان سبزوار دنبال شد در گروه نخست تیم مرکزی با کسب شش امتیاز به مقام نخست این رقابت ها دست یافت و تیم خراسان شمالی با چهار امتیاز و آمل با دو امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در گروه دوم مسابقات نیز تیم گلستان با شش امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و دانشگاه پیام نور زهک با چهار امتیاز دوم شد و تیم « ژی تاک» چهار محال و بختیاری نیز با دو امتیاز به مقام سوم این رقابت ها دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه سوم نیز تیم باغ ملک خوزستان با چهار امتیازمقام نخست، تیم حکیم سبزواری با کسب چهار امتیاز مقام دوم و هیئت کبدی زهک نیز با کسب دو امتیاز سوم شد.

رییس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این رقابت ها در گفت و گو با مهر بیان کرد: در مرحله نخست این دوره از مسابقات ۱۷ تیم از سراسر کشور شرکت کردند که ۱۲ تیم موفق به حضور در این مرحله شدند.

محمود رضا مقصود لو از برگزاری مرحله نهایی این دوره از مسابقات با حضور ۶ تیم برتر در شهرستان بابلسر در مهر ماه سال جاری خبر داد و افزود: در این دوره از مسابقات تیم های پیروز پس از کسب امتیاز لازم به مرحله بعد راه خواهند یافت و در مرحله پایانی نیز قهرمان این دوره مسابقات معرفی خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات ، انتخابی تیم ملی می باشد اظهار داشت: انفرات انتخابی تیم ملی سال آینده به مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور ویتنام برگزار می گردد اعزام خواهند شد .