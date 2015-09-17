به گزارش خبرنگار مهر، میرزا حسین زارع، متخلص به «شفیق میبدی» متولد ۱۳۰۳ در میبد، امروز در سن ۹۱ سالگی در زادگاهش چشم از جهان فرو بست.

این شاعر معاصر و بلندآوازه میبدی که بیش از ۲۰ هزار بیت شعر در طول هفت دهه زندگی شاعرانه خود سروده است، پس از تحمل یک دوره بیماری به دیار باقی شتافت.

شفیق میبدی دو کتاب به نام‌های «تحفه مور» و «ارمغان دوست» را به چاپ رساند و در اشعار پس از انقلاب وی نیز مدح امامان معصوم و دغدغه های قشر ضعیف جامعه بیشتر از سایر موضوعات به چشم می خورد.

این شاعر میبدی همواره آرزو داشت تا همه اشعار خود را به چاپ برساند اما همانطور که خود پیش‌بینی کرده بود، اجل مهلتش نداد و در دوران بیماری خود وصیت کرده بود که آزاد میبدی آنها را به چاپ برساند.

شفیق میبدی در دوران حیات خود با شاعرانی همچون علی خوشدل تهرانی، حسین مجرد، نیما یوشیج، محمد مسعود و ... آشنا شده بود و تخلص شفیق میبدی را نیز خوشدل تهرانی برای او انتخاب کرده بود.

از شفیق میبدی در کتاب ۱۲ جلدی سخنوران نامی معاصر ایران نیز یاد شده و بخشی از این کتاب به معرفی این شاعر نامی اختصاص یافته است.

شفیق میبدی به احتمال زیاد فردا در امامزاده خدیجه خاتون مهرجرد به خاک سپرده خواهد شد.