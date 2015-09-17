به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمد آخوندی روز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تونل‌های قطعه دوم جاده درگز – دوغایی با اشاره به کوه های مرتفع الله‌اکبر بیان کرد: عبور از میان این کوه‌ها از طریق احداث تونل موجب سهولت رفت‌وآمد و توسعه مبادلات فرهنگی در این حوزه تمدنی می‌شود.

وی اظهار کرد: پروژه احداث مسیر قوچان - کبکان دوغایی آثار گسترده‌ای در منطقه دارد و لذا این جاده زمینه ارتباط سهل‌تر و مطلوب‌تر با آسیای میانه را برای کشور فراهم می‌کند.

وی گفت: این پروژه از پروژه‌های مهم در مجموعه احیا تمدنی خراسان است که برقراری مناسبات فرهنگی، تجاری و اقتصادی را در این حوزه تمدنی توسعه می‌دهد.

وی افزود: این مسیر و عبور از کوه‌های مرتفع الله‌اکبر در دسترسی به آسیای میانه به‌عنوان محور توسعه در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه آثار بسیار گسترده‌ای دارد بیان کرد:‌ از طریق این پروژه ارتباط با آسیای میانه، ترکمنستان و تاجیکستان به سهولت انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: این پروژه بیش از ۴ هزار متر تونل دارد که کارهای مهندسی آن انجام‌شده و امیدواریم ظرف ۳ سال آینده عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه‌های تونل‌های ارتفاعات الله‌اکبر از سال ۸۰ در دست بررسی بوده که امروز با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی اظهار کرد: در کنار احداث این مسیر، پروژه محوری دیگری را در منطقه کویر کوه در سمت دهلران در دست اجرا داریم که تسهیل ارتباط در این دو حوزه تمدنی می‌تواند ایران را همچنان به‌عنوان محور توسعه قرار دهد.

ترکمنستان تمایل به توسعه ترانزیت دارد

وزیر راه و شهرسازی همچنین بابیان اینکه منطقه درگز به‌عنوان یکی از شهرهای بسیار مهم در حوزه تمدنی خراسان بزرگ نقش مهمی ایفا می‌کند اظهار کرد: پایانه مرزی لطف‌آباد در خراسان رضوی باید با به پایگاه حمل‌ونقلی مهم ایران تبدیل شود.

آخوندی بیان کرد: این پایانه ظرفیت و پتانسیل تبدیل به قطب حمل‌ونقل کشور را دارد و نیاز است تا به این ظرفیت نگاه عمیق‌تری داشته باشم.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه ترکمنستان تمایل زیادی برای توسعه روابط و ترانزیت از این منطقه و از پایانه لطف‌آباد نشان می‌دهد ابراز کرد: توسعه ترانزیت را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: هرچند پایانه لطف‌آباد توسعه و پیشرفت مناسبی تاکنون داشته است اما برای توسعه روابط و تبدیل به قطب حمل‌ونقل باید نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ وسیله نقلیه از ایران عبور می‌کند و به ترکمنستان می‌رود و به همین میزان نیز وسیله نقلیه از ترکمنستان به ایران می‌آید.

پروژه احداث آزادراه قوچان-مشهد آغاز می‌شود

آخوندی همچنین بابیان اینکه راه‌آهن مشهد ـ گرگان با عبور از شهرستان قوچان نقطه قوتى برای تقویت و توسعه محسوب می‌شود ادامه داد: مذاکرات برای پروژه‌های ریلی قطار تهران - مشهد و قطار مشهد ـ گرگان روند مطلوبی دارد.

وی ابراز کرد: با وجود مشکل، تامین فاینانس برای پروژه های قطار سریع السیر مشهد - تهران و خط آهن مشهد - گرگان اما مذاکرات مثبتی در این حوزه در حال انجام است.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا به‌منظور تقویت و توسعه راه‌ها بیان کرد: هم‌زمان با پروژه‌های در حال احداث پروژه آزادراه قوچان ـ مشهد ظرف ۲ ماه آینده آغاز می‌شود.

وی گفت: با توافق سرمایه گذار این آزادراه نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده و به سرعت اجرایی خواهد شد.