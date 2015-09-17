به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از اینکه در بازی با سایپا در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر تن به شکست ۲ بر یک داد هم اکنون برای بازی روز یکشنبه با ملوان در چارچوب رقابتهای جام حذفی آماده می شود.

در تمرین امروز که از ساعت ۱۷ به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد، رامین رضاییان به دلیل درد از ناحیه قفسه سینه، پس از دویدن به دور زمین زودتر از سایر بازیکنان زمین را ترک کرد.

امید عالیشاه و فرشاد احمدزاده هم به دلیل آسیب‎دیدگی جزئی از ناحیه پا، زودتر از سایر بازیکنان محل تمرین را ترک کردند.

بازیکنان اصلی پرسپولیس در حضور ۴۰ هوادار به ریکاوری پرداختند. بازیکنان ذخیره هم در یک چهارم زمین بازی کردند.

کریم باقری و مصطفی قنبرپور، مربیان پرسپولیس، در تمرین امروز غیبت داشتند ضمن اینکه باد و باران خفیف، تمرین را تحت الشعاع قرار داده بود.

تمرین پرسپولیس فردا و پس فردا پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.