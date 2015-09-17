به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیكبخت عصر پنج شنبه در همایش سازمانهای مردم نهاد و فرهیختگان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولان استان و سمن های همدان برگزار شد با اشاره به اینکه دولت یازدهم عزم جدی دارد تا از مشاركت مردم به خوبی استفاده كند، عنوان کرد: رئیس جمهور در جلسه ای كه در همدان حضور داشت به این مطلب اشاره کرد که باید در تمامی زمینه ها از حضور سمن ها در حد امكان استفاده شود.

نیكبخت با بیان اینکه استان همدان در توجه به سمن ها از بهترین استان هاست، گفت: دولت در زمینه حمایت از سمن ها راهبرد خاصی دارد و از این رو استان همدان در زمینه سرمایه اجتماعی جزو ۵ استان نخست کشور است.

استاندار همدان با انتقاد از سخن یکی از سخنرانان مراسم مبنی بر احداث ۵ هتل در مسیر عباس آباد تا گنجنامه همدان این موضوع را غلط و بی اساس دانست و ‌گفت: همدان بدون الوند، باغات وسرسبزی‌ها هیچ است ولی باید به این موضوع نیز توجه داشت كه در همدان چه اقداماتی صورت گرفته است.

نیکبخت در ادامه با بیان اینکه كسانی كه از آوردن تیم پاس به همدان در دولت قبل حمایت كردند این را نیز بدانند كه تا امروز ۷ میلیارد تومان بدهکاری پاس را پرداخت می کنیم و هنوز هم این بدهی تمام نشده است، ادامه داد: یکی از بازیهای پاس در چند روز اخیر به خاطر بدهی‌ها لغو شد و‌ البته باید گفت دکتر مرادی، ‌استاندار وقت با نیت خیر پاس را برای همدان آورد.

وی با اشاره به تلاش بسیار به منظور آوردن جشنواره فیلم نوجوان به همدان، گفت: باید بدانید که برخی حرفها از قول چه کسانی زده می شود و من همواره به هنرمندان همدانی که در استان نیستند جوابگو هستم.

استاندار همدان با اشاره به فعالیت جوانان با اشتیاق در سمن ها که برای حفظ منابع و محیط زیست کشور وارد این عرصه شدند، گفت: محیط یست از اولویت های نخست دولت تدبیر و امید است.

نیکبخت با اشاره به اینکه افرادی برای استقبال از رئیس جمهور به صحنه آمدند كه به این دولت اعتماد دارند، ‌ ادامه داد: در این دولت با وجود کارشکنی‌های طیفی خاص، سربلند از مذاکرات بیرون آمدیم و این موضوع صهیونیستها را خشمگین كرد.

وی اظهار داشت: در زمینه حفاظت از منابع آب، ‌استان همدان در بستن چاه‌های غیر مجاز رتبه نخست کشور را دارد كه در این راستا هزار حلقه چاه معادل ۹۰ میلیون متر مکعب آب بسته شد و نیز ۱۲هزار هکتار آبیاری تحت فشار سال گذشته در همدان ایجاد شد.

استاندار همدان بیان كرد: وزارت جهاد کشاورزی باید به کشاورزان الگوی کشت ارائه دهد و مانع کشت محصولات پر آب بری مانند ذرت، هندوانه و سیب زمینی از سوی آنها شود.

نیکبخت با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در گنجنامه همدان نیز بیان كرد: در باغهای شخصی در گنجنامه ساخت و سازهای غیرمجازی انجام می‌شود كه جلوی آنها را می‌گیریم و از مردم و سمن ها انتظار داریم در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی در باغات گنجنامه و میدان میشان آن را گزارش دهند.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده کار ساخت و ساز غیر قانونی در میدان میشان یك ساعت نیز نباید درنگ و ملاحظه کرد، گفت: اگر هم تا كنون كار غیرقانونی انجام شده و جلوی آن گرفته نشده مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی با تأكید بر اینكه به اندازه سمن های محیط زیست در این حوزه دغدغه مند هستیم، گفت: سینه به سینه اشخاصی که در همدان کار خلاف می کنند و توان بالایی می‌روم و جلوی فعالیت آنها را می گیرم.