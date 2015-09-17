احداث مدارس صدرا در گلستان نیازمند کمک خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر پنجشنبه، در نشست با رسانه ها، با بیان این که فعلا در استان دو دبیرستان دخترانه و پسرانه صدرا وجود دارد، اظهار کرد: در این دبیرستان ها شاهد سه مولفه رضایت والدین از تحصیل فرزندان، رضایت دبیران و از همه مهمتر رضایت خود دانش آموزان هستیم.

به گفته وی در راس همه این ها آموزش و پرورش نیز از این اقدام راضی است و این به آن معناست که این دبیرستان ها ثمره شیرینی برای همگان به همراه دارد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان ضمن اظهار تاسف از فقدان فضای آموزشی در استان عنوان کرد: نظام آموزشی در دبیرستان های معارف اسلامی صدرا با سایر دبیرستان ها تفاوتی ندارد فقط سعی شده در این دبیرستان ها نظام آموزشی و تربیتی آن تحت کنترل باشد.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان این که هدف اصلی راه اندازی دبیرستان های معارف اسلامی صدرا تربیت صحیح دانش آموزان و تحویل خوب ها به جامعه است، تصریح کرد: تربیت هدفمند دانش آموزان و ارائه الگو هدفی بود که ما را بر آن داشت که با کمک به همکاران در سازمان آموزش و پرورش عهده دار گوشه ای از این مسئولیت عظیم باشیم.