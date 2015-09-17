به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار شامگاه پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در همدان با اشاره به اینکه امروز دو شکارچی در همدان اسلحه های خود را قربانی کردند، اظهار داشت: این اقدام نشان دهنده تلاش خوب سازمان های مردم نهاد برای آگاهی بخشی به مردم است.

وی از ایجاد فضای مطلوب برای تعامل بین دولت و رسانه ها ابراز خرسندی کرد و افزود: امیدواریم در فضای فراهم شده در دولت اعتدال، فرصت برای بیان مطالب به صورت آزادانه باشد و با نقد منصفانه مسائل، دولت بتواند به نقاط ضعف و تخلفات در بخش های مختلف پی ببرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه فضای خوبی در استان در خصوص زیستگاه های طبیعی فراهم شده است، افزود: سطح مناطق حفاظت شده در استان همدان نسبت به دیگر استان های کشور کمتر است.

ابتکار تاکید کرد: تالاب های استان همدان نیاز به احیا دارند و در جلسه با سمن های حوزه محیط زیست استان همدان این موضوع مطرح شد.

وی به توسعه گردشگری طبیعی در استان همدان اشاره کرد و ادامه داد: توقف بهره برداری از هزار چاه غیر مجاز در استان همدان اتفاق خوبی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه استان همدان در اجرای آبیاری تحت فشار و آبیاری مدرن رتبه نخست کشور را دارد، عنوان کرد: بخش کشاورزی با بهره وری بیش از حد از آب هم خود و هم منابع آبی را با مشکل روبرو می کند.

معصومه ابتکار با بیان اینکه هنوز در برخی استان های کشور بهره وری بیش از حد از منابع آبی مشاهده می شود که در این خصوص باید تدبیری اندیشیده شود، عنوان کرد: هر نوع فعالیت توسعه ای در هر بخش باید در چارچوب ملاحظات زیست محیطی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه کشور در بخش های مختلف زیست محیطی وضعیت خوبی ندارد، اظهار داشت: تمامی طرح ها باید در چارچوب ارزیابی زیست محیطی اجرا شود و گردشگری نیز باید از این قوانین پیروی کند چراکه به محیط زیست پاک نیاز دارد و شاخص های زیست محیطی لازمه گردشگری است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: استان همدان ظرفیت های میراثی و طبیعی زیادی دارد که اگر برای آنها به درستی برنامه ریزی شود می تواند منشا خیر و برکت باشد.

ابتکار با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید کنترل ها درخصوص شکار به طور دقیق انجام می شود، ادامه داد: مجوز شکار هیچگونه چهار پا در ایران صادر نشده و شکارچی خارجی نیز به هیچ عنوان نداشته ایم و شکار خارجی به گذشته باز می گردد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در برخی نقاط کشور مجوز شکار گراز به عنوان جانور آسیب رسان صادر شده است، افزود: برای پرندگان با جمعیت بالا در برخی مناطق مجوز شکار به صورت محدود صادر می شود.

معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه برنامه ریزی شده مناطقی که از ارزش های زیستی خوبی برخوردار هستند برای تبدیل شدن به منطقه حفاظت در برنامه قرار گیرند، عنوان کرد: کوهستان الوند نیز یکی از مناطقی است که برای تبدیل شدن به منطقه حفاظت شده در برنامه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در راستای مقابله با زمین خواری و تخلفاتی از این قبیل به خوبی وارد شده است، بیان کرد: مناطق زمین خواری شده آزادسازی و به محیط زیست بازگشته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سال گذشته با اقداماتی که در راستای مقابله با ورود گردوغبار صورت گرفت هوای بهتری داشتیم، عنوان کرد: دولت از احیای تالاب ها حمایت می کند و با تلاش هایی که صورت گرفت تالاب گاوخونی احیا شد.

معصومه ابتکار از تدوین برنامه ملی مقابله با گرد و غبار خبر داد و افزود: در این برنامه نقش دستگاه های مختلف درخصوص گرد و غبارتعیین و کانون های تولید گرد و غبار و روش های مقابله با آن در استان ها شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در راستای جلوگیری از عبور ریل راه آهن از مناطق حفاظت شده اقدامات زیادی انجام شده است، تاکید کرد: این نکته را باید در نظر گرفت که جاده سازی برای مناطق حفاظت شده و گونه های جانوری از ریل راه آهن آزار بیشتری دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از در کنار محیط زیست از سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی نیز فعالیت داشته ام، ادامه داد: تمامی مسئولان نظام خود را شخصیت سیاسی می دانند اما از سیاسی بازی دوری می کنند و سعی بر این است که تصمیمات، عالمانه و کارشناسی شده باشد.

وی با عنوان اینکه حمایت از هویت برنامه ها و سیاست های دولت در ابعاد مختلف معقول و منصفانه به نظر می رسد و اگر غیر از این باشد فرصت سوزی است، ادامه داد: پرداخت سختی کار محیط بانان آغاز شده است.

معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه غار علیصدر باید حفظ و نگهداری شود، عنوان کرد: باید بررسی شود که با چه راهکاری می توان این اثر طبیعی ارزشمند را حفظ کرد.