به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه در همایش ملی پاکسازی تفرجگاه ها و مکان های گردشگری بین جاده ای پیام معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به این همایش قرائت شد.

در متن این پیام آمده است: جنگل های ایران در سرزمین خشک و نیمه خشک ما قرن هاست که در مقابل عوامل مختلف پایداری کرده اند تا بمانند و ایرانیان را از منافع بی شمار خود بهره مند سازند. جنگل هایی که تولید آب، محصولات غذایی، حفاظت از خاک، تلطیف هوا و منظر زیبا ، بخشی از خدمات آنها بوده، در حالی که فقط شش درصد از مساحت کشور را دارند و در معرض تخریب جدی هستند.

ابتکار در این پیام عوامل ویرانگر جنگل های کشور به خصوص جنگل های با ارزش خطه شمال را تغییر کاربری، ویلا سازی، قاچاق چوب و انباشت زباله نام برده و تاکید کرده است: بی شک ایستادگی در مقابل این روند تخریبی، همکاری همه دستگاه ها و قوا و مشارکت فعالان جامعه مدنی را می طلبد.

در بخش دیگر این پیام عنوان شده حسن انتخاب دوستداران طبیعت و محیط زیست برای حضور در گردنه حیران در تداوم برنامه «روز پاکسازی تفرجگاهها و مکان های گردشگری کنار جاده ای در آخرین هفته تعطیلات تابستانی» قابل توجه است. چرا که در ماههای اخیر گردنه حیران به نمادی از ضرورت مقاومت در مقابل جنگل خواری تبدیل شده و گردهمایی هوشیارانه شما، پشتوانه ای محکم برای مقابله با سودجویان و متعرضان به انفال است.