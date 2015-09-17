به گزارش خبرنگار مهر، منصور صالحی‌فر در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق و کرمانشاه که شامگاه پنجشنبه با هدف امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری مشترک میان دو طرف در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اهداف ما در کنسولگری سلیمانیه و اربیل و در ابعاد وسیع‌تر تمام استان‌های عراق حمایت از بخش خصوصی در روابط تجاری است.

وی توسعه روابط بازرگانی با کشور عراق را از اهداف دولت دانست و افزود: استانداری کرمانشاه نیز تمام اهتمام خود را برای حمایت از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به کار خواهد بست.

صالحی‌فر ناامنی موجود در مرزهای ایران و ترکیه را فرصتی مطلوب برای گرایش تجار و بازرگانان جهت انجام مبادلات تجاری از طریق مرزهای استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: تمام هم و غم کشور رفع مشکلات اقتصادی به عنوان اولویت مهم نظام است.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو ابراز امیدواری کرد با حمایت مجموعه استانداری کرمانشاه امسال صادرات از مرزهای این استان به عراق بیش از پیش رونق گیرد و مجموع اتاق بازرگانی کرمانشاه و سلیمانیه اقلیم کردستان به نتایج بسیار خوبی نائل آیند.

رایزن اقتصادی سرکنسولگری ایران در سلیمانیه در پایان افزود: آنچه منافع ملی در بردارد حمایت از اقتصاد و توسعه بازرگانی در استان کرمانشاه است.