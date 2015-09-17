به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انالله و انا اليه راجعون

درگذشت مرحوم حاج هدایت‌الله جهان‌آرا پدر با ایمان و انقلابی شهیدان سلحشور محمد، علی و محسن جهان‌آرا موجب تألم و اندوه فراوان شد.

نقش ارزنده و حضور فعال شهید محمّد جهان‌آرا در مبارزات نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) تا پیروزی انقلاب و همچنین درخشش ماندگار آن شهید عزیز در دوران دفاع مقدس و بویژه فرماندهی سپاه خرمشهر و همچنین برادران فداکارش ، ریشه در تربیت و پرورش این پدر آگاه و معتقد به آموزه های مکتب حق طلب اسلام دارد.

این مصيبت را به خانواده محترم آن فقید سعید تسلیت مي گويم و از درگاه خداي رحمان براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي و همجواري با روح بلند فرزندان شهيدش و براي ساير بازماندگان صبر و سلامتي مسئلت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران