به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالعلی پور شامگاه پنج شنبه در همایش ملی پاکسازی تفرجگاه ها و مکان های گردشگری بین جاده ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل مقابله نکردن با فروش فندق تولید شده در منطقه مغان به نام فندق جنگل فندقلو در محل این جنگل تصریح کرد: متاسفانه مشابه این مشکل در سایر شهرستان ها نیز وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال انگور شیراز در مشگین شهر به فروش می رسد ویا در مناطق دیگر به نام انگور مشگین شهر فروخته می شود . باید با راهکار مناسب با این اتفاق برخورد شود چرا که به زیان کشاورزی شهرستان ها است.

وی در تشریح مهمترین مشکلات زیست محیطی جنگل فندقلو به حضور گردشگران و ریختن زباله اشاره کرد و متذکر شد: این شکل از سفر گردشگران نمی تواند سود اقتصادی برای شهرستان به دنبال داشته باشد.

به گفته عبدالعلی پور ضروری است برای توسعه فعالیت سمن ها بودجه مستقل برای آن ها تعریف شود؛ چراکه نبود اعتبار ملی مستقل خود در روند فعالیت سمن ها اختلال ایجاد می کند.

وی همچنین در خصوص اظهارات متناقض جاده سازی در جنگل فندقلو به دلیل تخریب آن و خواستار توقف جاده سازی از سوی دوستداران محیط زیست، ادامه داد: جاده سازی تا پل «آرپا تپه» ادامه دارد و در بخش های بعدی که منتهی به تله کابین می شود به دلیل نظرات متعدد در دست بررسی است.

فرماندار نمین یک دیدگاه را ضرورت ساخت جاده تا تله کابین و دسترسی خودروها برشمرد و اضافه کرد: دیدگاه دوم تاکید دارد که جاده سازی تا پل انجام شده و در آن منطقه با احداث پارکینگ از ورود خودرو به محوطه جنگل خودداری شود که در دست بررسی این دو دیدگاه هستیم.

عبدالعلی پور با اشاره به برنامه ریزی در راستای توسعه سالانه دو هزار هکتاری جنگل فندقلو اضافه کرد: قرار است این مهم در قالب یک طرح جامع اجرا شود.