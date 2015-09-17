به گزارش خبرنگار مهر، همراه با ورود سامانه جدید بارشی به کشور و کاهش دما، استان سمنان شاهد بارش های پراکنده فصلی است. این کاهش دما با رگبار، رعد وبرق، گرد و غبار و طوفان و در نقاطی ریزش تگرگ همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته باران رحمت الهی اکثر نقاط استان را در برگرفته است، گفت: بیشترین بارش گزارش شده در ایستگاه های ملاده با ۶۹ میلیمتر، شهمیرزاد با ۱۶ میلیمتر، چاشم با ۱۱ میلیمتر و سمنان با ۱۰.۵ میلیمتر بوده است.

سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در استان سمنان خواهد بود

غلامرضا حسنی غربا ضمن بیان این مطلب که این سامانه تا اوایل هفته آینده بویژه در ساعات بعدازظهر و شب بیشتر در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش باران، رگبار، رعد و برق، طوفان و در نقاطی باعث ریزش تگرگ خواهد شد، افزود: احتمال آبگرفتگی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه ها وجود دارد.

وی از مسافران خواست از توقف در حاشیه رودخانه و مناطق مستعد سیل و نقاط کوهستانی به سبب احتمال صاعقه خودداری کرده و تاکید داشت: دامداران نیز از چرای دام ها در حاشیه رودخانه ها صرف نظر کنند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان وضعیت فعلی هوای استان را نیمه ابری بتدریج ابری درپاره ای نقاط همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد و گفت: در حال حاضر گرمسار با ۲۸ و شهمیرزاد با ۱۴ درجه سانتیگراد گرمترین و خنکترین شهرهای استان هستند.

وی یادآور شد: دمای فعلی هوای سمنان در کمیته ۱۸ و بیشینه ۳۰، شاهرود ۱۷ و ۲۸، دامغان ۱۸ و ۳۲، میامی ۱۸ و ۲۷، گرمسار ۱۷ و ۳۰، شهمیرزاد ۱۱ و ۲۴ و بیارجمند ۱۷ و ۲۸ است.

تردد در گردنه‌ها بااحتیاط انجام شود

رئیس پلیس‌راه استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از لغزندگی جاده‌های استان سمنان خرداد و ابراز داشت: تردد در جاده‌های استان امکان‌پذیر بوده و ترافیک روان است.

سرهنگ حسن خسروجردی در ادامه با یادآوری این مطلب که آب‌گرفتگی محور سمنان – فیروزکوه با کمک عوامل امدادی مرتفع شده و تردد در این مسیر جریان دارد از رانندگان خواست به فاصله استاندارد و سرعت مطمئنه هنگام رانندگی توجه داشته باشند و در گردنه‌ها بااحتیاط بیشتری حرکت کنند.

وی در خاتمه با اشاره به این مطلب که اکثر تصادفات در این محور به علت خستگی و خواب‌آلودگی اتفاق می‌افتد از رانندگان خواست بعد از هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت و از ترددهای شبانه در جاده هنگام خستگی خودداری کنند.