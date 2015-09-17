به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس اورژانس کشور، افزود: خدمات اورژانس پیش بیمارستانی گام موثری برای خدمات رسانی بوده است که گسترش پیدا کرده است.

وی، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را تابلوی وزارت بهداشت نامید و افزود: اولین تماسی که مردم در شرایط بحرانی و حاد برقرار می‌کنند با اورژانس است و این شما هستید که با اقداماتتان به نگرش مردم نسبت به مجموعه سلامت کشور شکل می‌دهید.

آقاجانی خطاب به پرسنل اورژانس کشور گفت: خدماتی که شما به رایگان و با روی خوش به مردم ارائه می دهید از نقاط برجسته خدمات وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت خاطرنشان کرد: از زمان اجرای این طرح اورژانس پیش بیمارستانی هم جرئی از برنامه جامع سلامت شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به راه اندازی اورژانس هوایی کشور گفت: در حال حاضر ۱۸ پایگاه اورژانس هوایی در کشور داریم که تا سال آینده به ۲۴ پایگاه می رسد. همچنین متعهد هستیم این رقم را به ۴۴ پایگاه برسانیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با اضافه شدن بالگردهای تخصصی امدادی مجهز بتوانیم خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهیم.

آقاجانی با اشاره به نظر مثبت وزیر بهداشت به نوسازی ناوگان اورژانس کشور گفت: با پیگیری و دستور مستقیم دکتر هاشمی حدود ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس جدید خریداری خواهد شد. تعدادی در حال حاضر خریداری شده و به ناوگان اورژانس کشور تزریق شده است و در سال آینده نیز مابقی وارد ناوگان خواهد شد که به بهبود وضعیت اورژانس کشور کمک خواهد کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص پرداخت کارانه به پرسنل اورژانس گفت: این اتفاق در سال ۹۳ برای اولین بار رخ داد. اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان یکی از دروازه های ورودی بیمارستان ها حق دارند که در گردش مالی بیمارستان ها سهیم باشند.

وی افزود: البته کاستی ها و تاخیرهایی در پرداخت کارانه ها وجود دارد که امیدوارم با وصول مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها وضع حال حاضر بهبود پیدا کند.

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص رتبه بندی تکنسین های اورژانس گفت: این رتبه بندی از سال گذشته آغاز شده است و حتما در ارتقای وضعیت شغلی شما موثر خواهد بود.

آقاجانی از راه اندازی آمبولانس موتوری خبر داد و گفت: با نظر وزیر، تعدادی موتور تخصصی درمان خریداری شده و در آینده نزدیک شاهد آغاز فعالیت آنها در شهرهای شلوغ خواهیم بود که کمک بسیار موثری در کاهش زمان خدمات رسانی به بیماران در ساعات پرترافیک شهرهای شلوغ خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت خبر از راه اندازی پایگاه های اورژانس در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خبر داد و گفت: پیش از این بدون اینکه در این مناطق پایگاهی وجود داشته باشد، اورژانس کشور خدمات را به این شهرها و روستاها ارائه می کرد اما ایجاد این پایگاه های جدید به بهبود سرعت خدمات رسانی منجر خواهد شد.

آقاجانی در رابطه با قانون ارتقا بهره وری که مورد توجه پرسنل اورژانس بوده است گفت: به دستور وزیر کارهای کارشناسی آن انجام شده است و به صورت طرح به هیئت دولت رفته است و در صورت تایید هیئت وزیران اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از کمبودهای جدی کشور در این حوزه سخن گفت و افزود: ۸۵۰ پایگاه اورژانس از برنامه پنجم توسعه عقب هستیم که این مسئله زمان رسیدن بر بالین بیمار را افزایش می‌دهد و حجم کاری پرسنل اورژانس را نیز بسیار زیاد نموده است.

معاون درمان وزارت بهداشت مشکل اصلی این حوزه را نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برای پایگاه های موجود ۷۰۰۰ کمبود قطعی پرسنل داریم و اگر بخواهیم پایگاه های جدید پیش بینی شده را اضافه کنیم ۷۰۰۰ نفر دیگر نیز نیاز خواهیم داشت.

وی افزود: در حال حاضر پرسنل اورژانس دو برابر ساعت موظفی خود کار می‌کنند و این در هیچ ارگانی مشابه ندارد.

آقاجانی گفت: وظیفه ما تامین نیروی انسانی است و دکتر هاشمی در جلسات متعدد با تصمیم گیران کشور به طور جدی پیگیر این موضوع هستند.

وی در پایان از حضور در جمع پرسنل اورژانس کشور ابراز خوشحالی کرد و گفت: اینکه شما بزرگواران سفیدپوش در سلامت مردم منشا اثر هستید برای ما افتخار بزرگی است.