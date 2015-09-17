به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، نمایندگان دموکرات مجلس سنای آمریکا مانع تلاش جمهوری خواهان برای تحت فشار قرار دادن باراک اوباما برای باقی گذاشتن تحریم های ایران شدند. این سومین بار در طول هشت روز گذشته بود که جمهوری خواهان سنا سعی کردند مانع اجرای توافق هسته ای با ایران شوند اما همچون دو بار پیشین با مخالفت دموکرات ها مواجه شدند.

در حقیقت سومین تلاش جمهوری خواهان که روز پنج شنبه انجام گرفت آخرین تلاش برای ایجاد مانع در مسیر توافق هسته ای بود زیرا نمایندگان کنگره ۶۰ روز برای بررسی توافق هسته ای زمان تعیین کرده بودند که این مهلت در این روز به اتمام رسید.

جمهوری خواهان سنا برای اجرای قانون ضد ایرانی خود به ۶۰ رای نیاز داشتند که تنها توانستند در آخرین رای گیری مجلس سنا ۵۳ رای کسب کنند و در مقابل ۴۵ رای مخالف دموکرات ها نتوانستند خواست خود را عملی کنند.

«هری رید» بعد از آخرین رای گیره مجلس سنا و شکست جمهوری خواهان در واکنش به اقدام حزب اکثریت سنا گفت: به طور حتم توافق هسته ای با ایران اجرا خواهد شد و نمایندگان جمهوری خواه بی مورد تلاش می کنند.

جمهوری خواهان به رهبری «میچ مک کانل» اعتقاد دارند اوباما در مذاکرات با ایران مسئله حمایت از تروریسم و آزادی چهار شهروند آمریکایی را مطرح نکرده و این توافق از نظر آنها کامل نیست. سناتورهای آمریکایی به اتفاق آرا اوایل سال جاری از ایران خواسته بودند چهار زندانی آمریکایی را آزاد کند. آنها مدعی اند این زندانی ها خبرنگار و کشیش هستند و بدون جرم از سوی ایران زندانی شده اند.

پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا نیز در رای گیری نمادین با اجرای توافق هسته ای مخالفت کرد، اقدامی که برای اجرایی شدن نیازمند تایید سنا بود. در پی ناکامی های پیاپی جمهوری خواهان، سناتورهای دموکرات از رهبران جمهوری خواه خواسته اند مسئله ایران را رها کنند و به کارهای اقتصادی داخلی آمریکا بپردازند.

گفتنی است روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مهلت ۲ هفته ای برای تصویب بودجه سال آینده این کشور، در مورد تعطیلی مجدد دولت در صورت کوتاهی کنگره هشدار داد.