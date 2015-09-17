به گزارش خبرنگار مهر، محسن دارابی در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق و کرمانشاه که شامگاه پنجشنبه با هدف امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو طرف در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: علایق و سلایق مشترک استان‌های کرمانشاه و سلیمانیه ظرفیت‌های تجاری بیشتری را می‌طلبد.

وی افزود: استان کرمانشاه به لحاظ ژئوپلیتیک و داشتن تجار و بازرگانان حرفه‌ای و بر اساس نظریه پایه توسعه استان که تجارت محور توسعه کرمانشاه لحاظ شده، برنامه‌های بلند مدتی در سطوح تجارت با اتاق بازرگانی سلیمانیه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: اعتقاد جدید مجموعه مدیریتی این استان پیرامون نشست‌های مشترک با طرفین عراقی بهبود روابط تجاری برای طرفین است.

دارابی در پایان ابراز امیدواری کرد: با وجود هیئت اتاق بازرگانی سلیمانیه روابط تجاری و مبادلات این عرصه میان کرمانشاه و اقلیم کردستان گسترش یابد.