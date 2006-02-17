تحليل "فرد هاليدي" از چالش هاي پيش روي ايران و آمريكا : آينده صحنه جنگ قدرت ميان ايران و آمريكا گستره اي از افغانستان تا لبنان است/ جمهوري اسلامي هيچگاه به اندازه شرايط كنوني از ثبات و استحكام برخوردار نبوده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرد هاليدي استاد روابط بين الملل در دانشكده اقتصاد دانشگاه لندن طي مقاله اي كه در سايت اينترنتي اوپن دموكراسي (Open Democracy) به چاپ رسيده، به تحليل چالش ايران و آمريكا پرداخته است.

هاليدي كه به تحليل مسائل ايران درعرصه رسانه هاي جهاني شهرت دارد، معتقد است:" لحن مبارزه طلبانه رئيس جمهور آمريكا عليه ايران بر قدرت محافظه كاران حاكم بر اين كشور مي افزايد."

اين صاحبنظر امور استراتژيك كه مقاله اش در سايت "بي.بي.سي" فارسي نيز منتشر شده است، اعتقاد دارد كه ايران و آمريكا در آستانه بحراني عظيم قرار دارند و بخش عمده اي از مقاله خود را به ريشه هاي اين بحران و نحوه شكل گيري آن اختصاص داده كه به عقيده وي به كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط دولت محمد مصدق در ايران بازمي گردد.

آمريكا شرايط را در عراق به شيوه اي پيش مي برد كه ناخواسته راه را براي افتادن اين كشور در دست ايران هموار مي كند

هاليدي اعتقاد دارد، اشغال سفارت آمريكا در تهران و گروگان گرفتن دييلماتهاي آن به مدت 444 روز، حمايت ايران ازگروههاي مسلح شيعه لبناني كه باعث خروج ارتش آمريكا ازلبنان در سالهاي 1983 و 1984 شد، مداخله آمريكا درجنگ ايران و عراق در سال پاياني جنگ كه وي آن را طرفداري آمريكا ازعراق درجنگ ارزيابي كرده، ظهور و قدرت گرفتن حزب الله در لبنان كه به خروج اسرائيل ازجنوب اين كشوردرسال 2000 انجاميد وسرانجام، وضعيت كنوني آمريكا درعراق عناصري اند كه در شكل گيري بحران ميان ايران و آمريكا و وخامت يافتن آن مؤثر بوده اند.

فرد هاليدي معتقد است كه آمريكا شرايط را در عراق به شيوه اي پيش مي برد كه ناخواسته راه را براي افتادن اين كشور در دست ايران هموار مي كند.

غرب آسيا و گستره اي از افغانستان تا لبنان، به عقيده فرد هاليدي، در آينده صحنه جنگ قدرت ميان ايران و آمريكا خواهد بود.

ايران به دنبال اين است كه در سراسر خاورميانه و آسياي ميانه و همچنين در قبال بحران فلسطينيان و اسرائيل قدرت بلامنازع باشد و مي خواهد كه از لحاظ هسته اي نيز دست كم همان موقعيتي را داشته باشد كه اسرائيل پيش از سال 1994 و آفريقاي جنوبي در زمان حكومت سفيدپوستان داشت، يعني اينكه حتي اگر داراي سلاح هسته اي نباشد، توان توليد آن را در هنگام ضرورت داشته باشد

به نوشته فرد هاليدي، ايران به دنبال اين است كه در سراسر خاورميانه و آسياي ميانه و همچنين در قبال بحران فلسطينيان و اسرائيل قدرت بلامنازع باشد و مي خواهد كه از لحاظ هسته اي نيز دست كم همان موقعيتي را داشته باشد كه اسرائيل پيش از سال 1994 و آفريقاي جنوبي در زمان حكومت سفيدپوستان داشت، يعني اينكه حتي اگر داراي سلاح هسته اي نباشد، توان توليد آن را در هنگام ضرورت داشته باشد. طبق گزارش "مهر" ، هاليدي استدلال مي كند كه نگراني غرب از برنامه هسته اي ايران ارتباط مستقيم با بحران عراق داردوهرچه برنفوذ ايران درعراق افزوده مي شود، فشار آمريكا و متحدان غربي اش براي محدود ساختن فعاليت اتمي ايران نيز افزايش مي يابد. هاليدي عقيده دارد: به قدرت رسيدن حماس درفلسطين و مشكلاتي كه آمريكا و نيروهاي ناتو در افغانستان با آن درگيرند نيز از نظر فرد هاليدي بر افزايش فشار اتمي بر ايران مؤثر است.

درزمينه به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد ، اين تحليلگر امور سياسي معتقد است كه انقلابها پس ازيكي دو دهه كه از عمرشان گذشت وارد مرحله تازه اي ازطغيان مي شوند كه درآن، عناصرانقلابي به مواضع اوليه خود بازمي گردند كه ازجمله اين مواضع، رويارويي با دنياي خارج است.

فرد هاليدي فضايي طغيان زده را درغرب آسيا به تصوير مي كشد و از آمريكا انتقاد مي كند كه با سياستهايي كه اتخاذ مي كند و با خودداري از اينكه مستقيماً با ايران وارد گفت وگو شود، قدمي در راه فروخواباندن چنين طغياني برنمي دارد.

به قدرت رسيدن حماس در سرزمينهاي فلسطيني و مشكلاتي كه آمريكا و نيروهاي ناتو در افغانستان با آن درگيرند نيز از نظر فرد هاليدي بر افزايش فشار اتمي بر ايران مؤثر است

به نظراوحكومت جمهوري اسلامي هيچگاه به اندازه شرايط كنوني ازثبات و استحكام برخوردار نبوده است. بهاي شصت دلاري هربشكه نفت و حمايتي عمومي از محمود احمدي نژاد در ايران، اين حكومت را از نظر او چه در مقابل مخالفان خارجي همچون سلطنت طلبان و ديگر منتقدان داخلي همچون ليبرالها و فعالان حقوق بشر و اصلاح طلبان ضربه ناپذير مي كند. او درپايان مقاله اش نتيجه مي گيرد كه جرج بوش نيزبا سخنان مبارزه جويانه اي كه عليه حكومت محمود احمدي نژاد ايراد مي كند به صف متحدان آقاي احمدي نژاد پيوسته است و همه اينها خبر از ماجراهاي بيشتري در آينده مي دهد.