به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در این تفاهم نامه که به امضای ولی اله سیف و لاکساسی رئیس کل بانک مرکزی الجزایر رسید دو طرف درباره تبادل تجربیات ایران و الجزایر در زمینه های سیاست های پولی، ارزی، نظارتی و مدیریت ذخایر توافق کردند.

همچنین از دیگر مفاد این تفاهم نامه تبادل هیات های کارشناسی، برگزاری سمینارها، ایجاد گروه های کاری و آموزشی، امکان برقراری تسویه مبادلات بانکی در سطح بانک های مرکزی دو کشور، تشویق بانک های تجاری برای ایجاد روابط کارگزاری و همچنین ایجاد بانک مشترک است. کمیته ای نیز به منظور پیگیری و اجرایی کردن توافقات تشکیل خواهد شد.

لاکساسی رئیس کل بانک مرکزی الجزایر و هیات همراه روز سه شنبه ۲۴ شهریورماه وارد ایران شد و در جلسه با رئیس کل و مقامات بانک مرکزی ایران بر گسترش روابط بانکی دو کشور تاکید کرد. وی در جریان این سفر از خزانه جواهرات ملی و سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی بازدید کرد.

دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک ایران و الجزایر از دیگر برنامه های لاکساسی در ایران بود.

سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط بانکداری بین المللی کشورمان افزود: در شرایط تحریم این روابط به طور کلی قطع بود و ما مجاری بسیار محدودی در اختیار داشتیم اما اکنون فضای جدیدی برای ما ایجاد می کند و سرعت دسترسی کشور به منابع ارزی بالا می برد و این سرعت دسترسی به منابع حتما اشراف خیلی بیشتری را برای تنظیم بازار و دقت نظر و کنترل و عرضه و تقاضا به وجود می آورد.