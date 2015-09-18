به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه همایش بهینه‌سازی مصرف انرژی در همدان با حضور متخصصین این عرصه برگزار شد.

در این مراسم معاون شهرسازی و معماری شهرداری همدان با بیان اینکه نمی‌توانیم در معماری و شهرسازی مانند گذشته نسنجیده عمل کنیم و اکنون نیز با بحران آب و انرژی مواجهیم، گفت: با مصرف بیشتر، خشک‌سالی بیشتر را شاهد خواهیم بود و اکنون نیز استفاده از مصالح بهینه الزام و قانون شده است.

مجید بهرامی نوید با اشاره به اینکه توجه به نماهای شهری در شهر بسیار مهم است، افزود: نباید هر مصالحی را در ساخت نمای منازل استفاده کرد و اگر مصالح بکاررفته باعث آسیب به معابر شود باید مالک هزینه خسارت‌ها را بپردازد چراکه مصالحی که در نما استفاده می‌شود باید دارای شرایط فنی و استاندارهای لازم باشد.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان و سازندگان برای ایجاد مصالح بهینه‌ در رقابتند و باید طرح‌ نماهای اصلی که در معابر عمومی قابل‌مشاهده هستند، تصویب شود.

یوسفی نوید اظهار داشت: تمام فضاهای شهری و الزامات در نصب نمادها باید تدوین شود که به‌صورت الزام و مقررات در کمیته سیما و منظر شهرسازی مطرح خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری همدان اظهار داشت: در نماسازی با عناصری مواجهیم که یکی از آن‌ها روزنه‌هاست و حتی پنجره‌هایی که برای ساختمان استفاده می‌شود نیز از نظر ابعاد و مساحت به یک سری ویژگی‌ها بستگی دارد بطوریکه الزامات محرمیت و نوردهی مناسب باید در آن رعایت شود.

یوسفی نوید ادامه داد: مصالحی که در نماها استفاده می‌شود باید با مصالح هندسی متناسب باشد چراکه برخی شیشه‌ها در نماهای اداری استفاده‌شده که امکان پاک کردن آن به‌سادگی میسر نیست.

یکی از اساتید دانشگاه تهران نیز در این همایش به لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخت.

مهرداد مظلومی با اشاره به لزوم توسعه پایدار در کشورمان، اگفت: همه باید دغدغه مشترکی داشته باشیم چراکه همه ساکن کره زمین هستیم و باید به حفظ محیط زیست پرداخت چراکه ۱۵میلیون هکتار خاک با جنگل زدایی از بین رفته و برای این تخریب شدید امکان بازیافت و جبران وجود ندارد و حتی بیش از نیمی از رودخانه های جهان آلوده شده‌اند.

وی بیان داشت: ظرف ۱۰ سال اخیر حفره لایه اوزون سه برابر بزرگ‌تر شده و با وضعیت آلوده شدن بسیاری از رودخانه‌ها تالاب‌ها مواجه هستیم درحالیکه درگذشته منابع بیشتری در اختیار داشتیم ولی اکنون در حال کاهش است.