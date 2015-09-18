به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، دارالقرآن خانه کارگر مجری طرح ملی بانوی نور با برگزاری دوره های آموزشی در نظر دارد راهکار های موثری در خصوص ارتباط مادر با فرزند و همچنین مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها ارائه نماید.

خدماتی که غرفه دارالقرآن خانه کارگر در این دوره از نمایشگاه در نظر گرفته بود شامل: برگزاری کارگاه های فرزند پروری و نحوه رفتار با کودکان (کنترل خشم، ارتباط والدین با کودکان)، ارائه خدمات مشاوره رایگان دوره ها، برپایی فروشگاه لوازم الکترونیکی و محصولات مرتبط با مادران و کودکان، برگزاری کارگاه رایگان بازی و خلاقیت مادر و کودک در جهت رشد ذهنی و رشد فعالیتهای تحرکی و جسمانی کودکان، برگزاری کارگاه عکاسی خلاق مادر و کودک با هدف تقویت هوش تصویری و پرورش ذهن خلاق در کودکان، ثبت نام از متقاضیان دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان و نیز متقاضیان دوره های آموزشی برای کودکان و همچنین دعوت از مربیان و نونهالان شعب مهد کودک هدهد این مرکز به همراه دعوت از والدین ایشان جهت بازدید از نمایشگاه بود.

کارگاه های آموزشی رایگان بانوی نور در نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد کودک دارالقرآن خانه کارگر مجری طرح ملی بانوی نور با برگزاری دوره های آموزشی در نظر دارد راهکار های موثری در خصوص ارتباط مادر با فرزند و همچنین مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها ارائه نماید.

این مرکز جهت آشنایی بازدیدکنندگان نمایشگاه با دوره های آموزشی مادر و فرزند، کارگاه های آموزشی دوره های خلاقیت و روانشناسی را در جهت رشد ذهنی و رشد فعالیت های تحرکی و جسمانی کودکان برای مادران و متقاضیان در ساعات بازدید از نمایشگاه برگزار کرد.

در این دوره از نمایشگاه، غرفه دارالقرآن خانه کارگر روزانه ۸ کارگاه به مدت ۳۰ دقیقه به صورت رایگان برگزار کرد.