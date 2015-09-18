به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «استفان دیمستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز جمعه وارد امان پایتخت اردن خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دیمستورا قرار است در جریان این سفر که سه روز به طول می انجامد با مقامات اردنی درباره آخرین تحولات سوریه و راهکارهای حل سیاسی بحران این کشور بحث و تبادل نظر کند.

به گفته منابع عربی، فرستاده ویژه سازمان ملل در جریان سفر خود به اردن از اردوگاه پناهندگان سوری به نام اردوگاه «الزعتری» بازدید به عمل خواهد آورد.

گفتنی است، دیمستورا در یکی از آخرین اظهارات خود در خصوص بحران سوریه گفته بود: اجرایی ساختن بیانیه ژنو۱ درباره سوریه تنها راهکار حل سیاسی بحران این کشور محسوب می شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری های بین المللی برای حل بحران سوریه تصریح کرده بود: ضروری است که رایزنی های منطقه ای و بین المللی به منظور حل سیاسی بحران سوریه ادامه یابد.

دی مستورا در پایان یادآور شده بود: هم اکنون هیچ توافقی میان طرف های درگیر در سوریه در رابطه با آغاز مرحله انتقال سیاسی در این کشور وجود ندارد، با این حال سازمان ملل به تلاش های خود برای حل سیاسی بحران سوریه ادامه می دهد.