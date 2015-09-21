رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار تاسف از نتایجی که در رقابتهای جهانی کشتی فرنگی بدست آمد اظهار داشت: تیم کشتی فرنگی ایران در شرایطی به رقابتهای جهانی اعزام شد که به هیچ عنوان توقع چنین نتایجی را نداشتیم و چراکه نفرات اعزامی جزو برترین و حتی عناون دارترین مدعیان اوزان خود بودند.

وی به دلایل این ناکامی اشاره کرد و گفت: شورای فنی بزودی تمامی کشتی های رقابتهای جهانی و عملکرد ملی پوشان و اعضای کادر فنی را بررسی خواهد کرد اما انچه مسلم است ما در بحث کوچینگ و همچنین آمادگی جسمانی فرنگی کاران با ایرادات زیادی روبرو بودیم. به عنوان مثال برخی از فرنگی کاران تیم ملی با توجه به اینکه از حریف پیش بودند در ثانیه های پایانی به دلیل همین دو مورد یعنی عدم کوچینگ مناسب و به موقع و فنی و همچنین ضعف قوای بدنی و ذهنی، امتیاز از دست داده و مغلوب حریف می شدند که همین موضوع ضربات زیادی به امتیازات نهایی تیم ملی وارد آورد.

نایب قهرمان المپیک مونیخ با اعلام این خبر که بزودی باید در خصوص اعضای کادر فنی تصمیم گیری و تجدید نظر کرد: ما اگر برای مسابقات آتی از جمله المپیک داعیه کسب مدال و موفقیت داریم باید هر چه سریعتر به وضعیت کنونی به ویژه کادر فنی رسیدگی کنیم و نفرات جدیدی را جایگزین کادر فنی کنونی کنیم.

علی آبادی در خاتمه اظهار داشت: البته در کشتی فرنگی نمی توان با گزینه های زیادی مثل کشتی آزاد مواجه بود و شورای فنی نیز برای انتخاب اعضای کادر فنی جدید با محدودیت هایی مواجه استو متاسفانه ما از آنچنان مربیان متعدد و باتجربه ای در این حوزه برخوردار نیستیم و باید به دنبال مربیانی باشیم که تجربه کافی دارند و می توانند تیم ملی را به خوبی برای روزهای سخت و حساس آتی مهیا سازند.