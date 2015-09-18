به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که برای شرکت در بیست و هشتمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا و انتخابی المپیک آماده می‌شود، از ساعت ۱۱:۴۰ امروز جمعه آخرین جلسه تمرینی خود پیش از اعزام به محل برگزاری این رقابتها در چین را آغاز می‌کند.

پیش از آغاز این جلسه تمرینی، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان همراه با نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با حضور در تالار بسکتبال آزادی در جریان آخرین وضعیت ملی پوشان بسکتبال پیش از اعزام به چین قرار گرفت.

در آغاز این بازدید، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال از روند آماده‌سازی ملی‌پوشان طی دو ماه گذشته گزارشی ارائه کرد.

بیست و هشتمین دوره مسابقات جام ملتهای بسکتبال آسیا اول تا یازدهم مهرماه در چین برگزار می‌شود، تیم نخست این مسابقات صاحب سهمیه المپیک خواهد شد.