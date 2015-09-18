به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اشاره به اینکه صبح پنجشنبه بر بالین مرتضی طلایی حاضر و از وی عیادت کرده است گفت: در این ملاقات از پزشک معالج و همچنین رییس بیمارستان شهید چمران آخرین وضعیت درمانی آقای طلایی را جویا شدم که خوشبختانه پزشک معالج از روند درمان ابراز رضایت داشت و اعلام کرد وضعیت جسمی وی رو به بهبود است.

وی با اشاره به اینکه طلایی از ناحیه پا،صورت و گردن دچار آسیب شده است، گفت: بحمداله سوختگی عمیق نیست و امیدوارم که ایشان هر چه زودتر سلامتی کامل خود را بدست آورند.

چمران افزود: در مورد وضعیت ریه های طلایی که روز گذشته احساس نگرانی شده بود، پزشک معالج گفت خوشبختانه این حادثه برریه ها تاثیری نداشته و مشکل خاصی از این ناحیه وجود ندارد.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: با توجه به نوع آسیب که سوختگی است، وی اکنون در اتاق ایزوله نگهداری می شود و به همین دلیل ملاقات ممنوع است.