به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم بعد از کسب عنوان نایب قهرمانی کشتی آزاد و کسب عنوان چهارمی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس با انتقادات زیادی روبرو شد که صبح امروز در پاسخ به اهم این سوالات و ابهامات واکنش نشان داد.

وی که در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود در پاسخ به این سوال که چرا همچنان در دو حوزه مهم مدیریتی، یعنی ریاست فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد فعالیت می کند گفت: در وهله اول باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع جسارت زیادی را می خواهد چراکه در دو حوزه مذکور باید پاسخگو باشی و به قول معروف سیبل خواهی شد، اما این مساله به اصرار اعضای شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری مربوط می شود که همچنان بر سرمربیگری من اصرار دارند.

خادم افزود: اعضای شورا همچون منصور برزگر ابراهیم جوادی سید جواد رفوگر و بزرگان دیگری که باعث افتخار کشتی ایران هستند از همان ۲۰ ماه قبل که من و همکارانم در راس امور تیم ملی قرار گرفتیم بر این موضوع اصرار داشتند که هیچ فرد دیگری فعلا توان و شرایط هدایت تیم ملی را ندارد.

رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: البته در این مدت ما توانستیم در رقابتهای جهانی ۲۰۱۳ بوداپست بعد از ۴۸ سال خارج از ایران توانستیم قهرمان جهان شویم. سپس در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ تاشکند و ۲۰۱۵ لاس وگاس توانستیم جز تیمهای اول و دوم جهان باشیم. بهمین دلیل شورای فنی با توجه به زمان باقی مانده تا المپیک ریو همچنان بر این موضوع پافشاری می کند که من سرمربی باشم و به رغم فشارزیادی که به من وارد می شود به کار ادامه دهم

خادم در بخش دیگری از اظهارات خود از فقدان دیپلماسی ورزشی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه ورزش ایران دارای دیپلماسی سیاسی و ورزشی نیست و بحث بین الملل ورزش ما محدود شده به امور ترجمه! مطمئنا اگر مراوداتی هم با کنفدراسیون آسیا یا فدراسیون جهانی صورت می گیرد به همت و تلاش شخصی فدراسیون هاست که با زحمات فراوان ایجاد شده و می شود.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که پای بسط و گسترش کشتی در جهان به میان می آید، اتحادیه جهانی،ما را در فدراسیون کشتی می شناسد اما وقتی پای تقسیم کرسی های جهانی بوجود می آید، اتحادیه جهانی وارد مذاکره و مراوده با روسای جمهور کشورها می شود که متاسفانه ما از این بخش محروم هستیم. به عنوان مثال زمانی که مسئولان آمریکایی به مامیا شویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه ویزای سفر به آمریکا و رقابتهای جهانی را نداد، پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا وارد میدان شد و اعلام کرد اگر این اتفاق افتاده پس روسیه هم به بسکتبالیست های آمریکایی ویزای ورود به این کشور را نمی دهد. در نتیجه اتحادیه جهانی متوجه شد با کشتی روسیه طرف نیست و این بار پای رییس جمهور این کشور در میان است.

وی افزود: متاسفانه ما در سالیان اخیر به هیچوجه برای کسب کرسی های بین المللی و مهم ورزشی از حمایت های سیاسی دولتی برخوردار نبودیم و همچنان از عدم دیپلماسی ضربه خوردیم. بازیهای المپیک یک رویداد سیاسی و اقتصادی جهانی است که متاسفانه ما از حمایت های کلان در این حوزه برخوردار نیستیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به عدم کسب مدال طلا در دو دوره رقابتهای جهانی اخیر گفت: عدم کسب مدال طلا خستگی را بر تن همه ما باقی گذاشت و ما توقع زیادی از حسن رحیمی داشتیم که بتواند مدال طلای وزن خود را کسب کند. البته ما به جز حسن رحیمی که تجربه بالایی در میادین جهانی دارد با ۶ جوان در اوزان دیگر به آمریکا رفته بودیم که برای نخستین بار در این میدان شرکت کردند. در نتیجه توقع ما از رحیمی بیشتر بود هر چند که با قرعه ای بسیار سخت روبرو شده بود و مردانه تا فینال جنگید اما در فینال در ۴۵ ثانیه آخر دچار اشتباه شد و ۱۵ ثانیه پایانی اسیر سر زیر بغل حریف شد. رحیمی بابینی شکسته در فینال کشتی گرفت و واقعا باید به مدال طلا می رسید.

خادم با اشاره به اهمیت فرایند انتخابی و رعایت قانون اظهار داشت: ما اگر پایببندی به قانون انتخابی و فرایند انتخابی تیم ملی نداشتیم می توانستیم در سه وزن، نفرات مورد نظر کارد فنی را بدون توجه به قانون انتخابی ببریم و به راحتی روی سکوی قهرمانی جهان بایستیم. ما اگر بدون توجه به نتایج انتخابی مسعود اسماعیل پور، کمیل قاسمی و محمد حسین محمدیان را جایگزین نفرات اعزامی این سه وزن در رقابتهای جهانی کرده بودیم بدون شک قهرمان می شدیم. اما ترجیح دادیم با جوانگرایی و آینده سازی به این میدان بزرگ پای بگذاریم.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به مشکلات بزرگ مالی و حمایتی این رشته از سوی مدیران دولتی گفت: بزرگترین حامی کشتی ایران طی سالیان اخیر، حمایت مردم بوده اما این حمایت در محافل بین المللی و نتیجه گیری در مسابقات بزرگ جهانی و المپیک کافی نیست. فدراسیون کشتی ۱۰ درصد از بودجه مورد نیاز خود را از دولت می گیرد و برای تهیه ۹۰ درصد دیگر باید خودش وارد عمل شود. این در حالیست که کشتی مثل رشته های دیگر همچون فوتبال از مناسبات مالی و تبلیغاتی برخوردار نیست. در نتیجه همچنان چشم به حمایت مدیران سیاسی کشور دارد.

وی با اشاره به حضور مثبت کیومرث هاشمی در حاشیه رقابتهای جهانی کشتی در کنار ملی پوشان گفت: زمانی که رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان در کنار کشتی گیران در رقابتهای جهانی حضور داشت و شاهد نخستین میدان گزینشی المپیک بود، با بازخورد بسیار خوبی از سوی لالوویچ و همکارانش در اتحادیه جهانی کشتی نیز روبرو بودیم. اما ما هنوز حمایت مدیران فرادستی را نیاز داریم تا بتوانیم از جایگاه همیشگی کشتی ایران در میادین جهانی دفاع کنیم.

خادم در واکنش به ناکامی کشتی فرنگی و تبعیض این رشته با کشتی آزاد نیز گفت: به هیچ عنوان تبعیضی در کار نیست چرا که من به عنوان رئیس فدراسیوت باید پاسخگوی هر نتیجه ای در این دو رشته باشم. من معتقدم تیم کشتی فرنگی ایران یکی از بهترین تیم‌های دنیاست که نفرات عنوان دار و باتجریه ای را در ترکیب خود داشت اما در رقابتهای جهانی آمریکا اسیر برخی اشتباهات و اتفاقات شد که نتوانست نتیجه مطلوب را کسب کند. مثلا حمید سوریان اگر با چنین مساله ای مواجه نمی شد می توانست ۱۰ امتیاز به تیم کمک کند اما با دیسکالیفه شدن از این اتفاق محروم شدیم.

رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد از کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت:به نظر من اعضای کادر فنی تیم ملی به رغم اینکه در سال گذشته قهرمانی جهان شدند در رقابتهای جهانی امسال آن تعامل و ارتباط سازنده با کشتی گیران خود را نداشتند. در هنگام کوچینگ نتوانستند به شکل خوبی عمل کنند. این حس دو طرفه که گاهی با یک نگاه بین مربی و کشتی گیر ایجاد می شود در رقابتهای جهانی امسال بین کادر فنی و ملی پوشان وجود نداشت و در نهایت به نتیجه گیری ما ضربه زد. من از شورای فنی خواستم تا با توجه به تمامی این مسایل تصمیمی بهینه و سازنده اتخاذ کنند.

وی در خاتمه اشاره هم به محمد بنا کرد و افزود: محمد بنا یکی از سرمایه های بزرگ کشتی ایران است اما شورای فنی ترجیح داد که فعلا به نظر او که قطع همکاری با فدراسیون بود احترام بگذارد . به عنوان مثال شما حاضرید با یک مربی با نمره ۵۰ کار کنید که همیشه سر کار است و به یکباره کار را ترک نمی کند تا اینکه با یک مربی با امتیاز ۱۰۰ که اصلا مشخص نیست فردا سر کار حاضر می شود یا خیر. ضمن اینکه کشتی فرنگی به هیچ عنوان مثل کشتی آزاد دارای مربیان پر تعداد نیست و انتخاب مربی از بین داشته های کنونی کار بسیار سختی است.