به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالحمید شکری» رئیس شورای ملی آزادسازی جنوب یمن به اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر تصمیم دولت فراری یمن برای انتقال مقر خود از ریاض به عدن واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه ضمن اعلام مخالفت قاطعانه جنبش جنوب یمن با استقرار دولت فراری در عدن، تصریح کرد: ما دولت منصور هادی را دولتی نامشروع می دانیم و خواستار برپایی روز «خشم مسلحانه» علیه آن هستیم.

شکری همچنین در واکنش به ورود چندی پیش «خالد بحاح» نخست وزیر دولت فراری یمن به شهر عدن اظهار داشت: ورود بحاح به عدن با هدف تحریک مردم جنوب یمن صورت گرفت و بدون شک این اقدام موجب تشدید درگیریها در عدن خواهد شد.

گفتنی است، «خالد بحاح» روز چهارشنبه به همراه هفت نفر از وزرای مستعفی و فراری دولت یمن وارد شهر عدن شد.

وی روز گذشته با «مبارک الجابری» مقام اماراتی دیدار و از نقش فعالانه این کشور در تجاوز به یمن قدردانی کرد.

امارات یکی از شرکای اصلی عربستان در تجاور به یمن محسوب می شود که طی هفته های گذشته ده ها نظامی این کشور در یمن کشته شده اند.