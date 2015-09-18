ولی اله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار جشن عاطفه ها برای جمع آوری کمک های مردم خیر استان همزمان با آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان بی بضاعت لرستان برپا شده است.

وی همچنین با بیان علاوه بر برپایی این پایگاهها با هماهنگی آموزش و پرورش در هشتم مهر ماه نیز کمک های خیرین استان بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد توزیع خواهد شد گفت: در این راستا ۳۴۰ مدرسه در سطح استان آماده دریافت هدایا و کمک های مردم نیکوکار لرستان هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه در مجموع بیش از ۱۶ هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد در استان هستند گفت: از این تعداد شش هزار و ۲۰۰ نفر مربوط به مرکز استان هستند.

منتظری با بیان اینکه اینکه سال گذشته با کمک مردم خیر و نیکوکار استان بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این زمینه جمع آوری شد گفت: امیدواریم امسال نیز این کمک های مردم خیر استان این میزان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.