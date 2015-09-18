به گزارش خبرنگار مهر، صمد نیکخواه بهرامی در رابطه با آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در چین، اظهار داشت: بازیکنان بسکتبال همیشه با اراده و هم‌دل در یک مسیر گام برداشته‌اند؛ برای این رقابتها اما همدل‌تر و هم‌صداتر از همیشه به فکر قهرمانی هستیم و برای این موضوع انگیزه بالایی داریم؛ امید زیادی داریم خدا کمک‌مان کند و با قهرمانی به ایران برگردیم.

وی تصریح کرد: همه تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا خوب هستند و به خصوص برای این دوره از رقابتها که حکم انتخابی المپیک را دارد، با بهترین شرایط در مسابقات شرکت می‌کنند؛ اما در بین آنها هستند تیم‌هایی که برای ما سرسخت‌تر از بقیه خواهند بود، مثل چین و فیلیپین.

نیکخواه بهرامی یادآور شد: ایران در مسابقات مهمی که پیش رو دارد، هیچ تیمی را دست‌کم نمی‌گیرد، چون می‌خواهیم با جام قهرمانی به ایران برگردیم و اگر اندکی غفلت کنیم این جام را از دست خواهیم داد؛ ما در آمادگی خوبی به سر می‌بریم و اگر با همین شرایط و درایت لازم مقابل حریفان قرار بگیریم، شکی نیست که به هدفمان دست پیدا می‌کنیم.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال در رابطه با حضور وزیر ورزش و جوانان در محل تمرینات این تیم و اینکه آیا از ملی‌پوشان بسکتبال تقدیر مالی هم صورت گرفته یا نه، گفت: همین که وزیر ورزش در محل تمریناتمان حضور پیدا کرد، دلگرمی بزرگی برای ما ایجاد شد، اینکه می‌دانیم مسئولان ورزش پیگیر وضعیت ما در تیم ملی بسکتبال و نتیجه‌گیری این تیم هستند، این بزرگترین روحیه‌ای بود که پیش از اعزام به چین می‌توانستیم از وزیر ورزش بگیریم، مسائل مالی در این زمینه اصلا مطرح نیست.