به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر ۶ تن از جانباختگان حادثه روز جمعه گذشته در صحن مسجد الحرام دقایقی پیش با حضور مسئولان سازمان حج و زیارت جهت انجام تشییع و خاکسپاری تحویل خانواده های داغدار گردید، همچنین پیکر یکی دیگر از جانباختگان به نام ولی اسماعیلی در فرودگاه مشهد به خانواده اش تحویل داده شد.

محمد مجلسی از تهران، سیف الله اسدی مینا از همدان، حسن قاسمی درآبادی از تهران ، محمد جعفر فلاح از اصفهان، احمد حاتمی از تهران و علیرضا عامری از سمنان زائرانی بودند که پیکر آنان در فرودگاه مهرآباد تشییع و تحویل حانواده داغدار آنان شد.

تعداد زائران ایرانی جانباخته در حادثه مکه ۱۱ نفر بودند که پیکر یکی از جانباختگان حادثه مکه بنابر درخواست خانواده وی در مکه مکرمه دفن خواهد شد و پیکرهای سه تن دیگر از جانباختگان این حادثه پس از انجام تشریفات قانونی در عربستان به مرور به کشور انتقال داده خواهند شد.

در پی طوفان عصر جمعه گذشته در مکه مکرمه و سقوط یک دستگاه بالابر در صحن مسجدالحرام، ۱۱ زائر ایرانی جان باختند و ۳۲ تن از زائران ایرانی مجروح شدند.