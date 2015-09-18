به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا بهشتی فر امام جمعه موقت شهرستان بشرویه در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان بشرویه نمازگزارن را به تقوای الهی دعوت کرد و گفت: تقوا یعنی ترک محرمات، انجام واجبات و همچنین پیروی از دستورات خداوند است.

وی با اشاره به عید امامت و ولایت و عید قربان و غدیر خم گفت: یکی از مهم‌ترین مباحثی که در دین مقدس اسلام به آن تاکیدشده ولایت و امامت است.

وی تصریح کرد: دوسوم مباحث قرآن به مسئله امامت و ولایت اشاره دارد که این امر نشان از اهمیت این موضوع است.

وی با بیان اینکه آیات و روایات فراوانی نیز در خصوص امامت و ولایت وجود دارد، افزود: خداوند به پیامبر (ص) نیز توصیه کرده است که سعادت بشر در گرو پیروی از ولایت است.

حجت الاسلام بهشتی فر گفت: در روایات اشاره شده است که کسی که ولایت حضرت علی (ع) را قبول نداشته باشد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

امام جمعه موقت بشرویه ادامه داد: امام باقر(ع) در روایتی فرموده‌اند خداوند پنج امر را واجب کرده است که نماز، زکات، حج، روزه و ولایت از جمله این پنج مورد است که معمولاً برخی از مسلمانان چهار مورد اول را رعایت می‌کنند و در مورد آخر دچار اختلاف هستند.

وی افزود: همه این مصیبت‌هایی که بر دنیای اسلام وارد شده به دلیل این بود که مسلمانان به ولایت توجه نکردند و از واقعه غدیر انحراف پیدا کردند.

حجت الاسلام بهشتی فر گفت: جنایت‌هایی که امروز با عنوان اسلام به دست گروهک هایی از قبیل داعش و وهابیت و... صورت می‌گیرد همه از جریان انحراف واقعه غدیر نشأت گرفته است.

امام جمعه موقت بشرویه تاکید کرد: اگر می‌خواهیم به کمال برسیم باید به بحث ولایت توجه ویژه ای نماییم و بدانیم که امروز نیز این امنیت و موفقیت مردم ایران اسلامی به دلیل ولایتمداری است.

وی اظهار داشت: خداوند نیز هیچ عملی را قبول نمی‌کند مگر اینکه با پیروی از ولایت باشد و دشمنان امروز نیز همه تلاش می‌کنند تا بین مردم و ولایت جدایی بیندازند.

حجت الاسلام بهشتی فر در خطبه دوم به مناسبت‌های هفته اشاره کرد و گفت: سالگرد شهریار و روز شعر و ادب فارسی، آزادی سوسنگرد بعد از یکسال محاصره، شهادت مظلومانه زایران خانه خدا به دستور امریکای جنایتکار و به دست آل سعود، شهادت پنجمین امام شیعه امام باقر (ع) که ایشان را به عنوان شکافنده علم و پایه گذار همه علوم می‌شناسند، حرکت امام حسین(ع) از مکه به سوی کوفه نیز از جمله مناسبت‌های این هفته است.

وی با اشاره به دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تجلی وعده‌های الهی درباره بندگان خدا بود و ما این را به وضوح مشاهده کردیم.

امام جمعه موقت بشرویه اظهار داشت: جنگ تحمیلی یک پروژه برنامه ریزی شده از سوی استکبار جهانی برای خاموش کردن شعله‌های انقلاب اسلامی بود اما نه تنها موفق نشدند بلکه زمینه برای پیشرفت انقلاب اسلامی بیشتر شد و امروز انقلاب اسلامی در همه جوامع شناخته شده است.

حجت الاسلام بهشتی فر تاکید کرد: باید دشمن اصلی را بشناسیم و بدانیم چه کسی هدایتگر توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی است و همواره با او مقابله کنیم.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: بالا بردن اعتماد به نفس و خود باوری در جوانان، افرایش استعدادهای جوانان و مردم، باورهای دینی، تولد تفکر بسیجی، رشد فضایل اخلاقی و معنوی، تقویت روحیه ولایتمداری و ولایت پذیری از جمله این دستاوردها است.

حجت الاسلام بهشتی فر به روز عرفه نیز اشاره کرد و گفت: این روز دارای فضایل بسیاری است که امید است با برگزاری برنامه‌های دعای عرفه از فضیلت‌های این روز بزرگ بهره مند شویم.

امام جمعه موقت بشرویه در پایان خطبه‌های خود به آغاز مدارس و جشن عاطفه‌ها هم اشاره ای داشت.