به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار سال از عمر گرانمایه ادبیات فارسی می گذرد و در تمام این دوران طولانی شعرا و ادبای بسیاری برای پاسداری از این میراث ارزشمند، کهن و گرانبها تلاش کرده اند.

یکی از این شعرای بزرگ سرزمین ایران محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار است که روز بزرگداشتش، روز شعر و ادب فارسی نام گرفته است.

به همین مناسب صبح جمعه، شاعران و مدیران انجمن های ادبی اصفهان در نشستی با حضور ندا واشیانی پور، سخنگوی شورای شهر اصفهان شرکت کردند و به بیان برخی از مشکلات پرداختند.

عباس شاهزیدی متخلص به خروش، یکی از شعرایی بود که در این نشست هم اندیشی، از نبود متولی برای حوزه شعر در اصفهان و موازی کاری سازمان ها و نهادهای مختلف، در انجام اقدامات فرهنگی به ویژه در حوزه شعر و ادبیات گفت و اظهار داشت: نهاد واحدی مسئولیت شعر و ادبیات فارسی را بر عهده بگیرد تا این حوزه از بهم ریختگی موجود نجات پیدا کند.

مهدی نیکبخت متخلص به بی تو، یکی دیگر از شعرای حاضر در جلسه، با بیان این که باید ادبیات از فرهیختگی صرف خارج شود، گفت: باید اندیشه شعرای قدیم را به زبان امروز ترجمه کرد تا مردم بیشتر با آنها ارتباط برقرار کنند و به این صورت و با ایجاد فرهنگسرای شعر، مردم را به جای دنیای مجازی با شعر و موسیقی با دنیای حقیقی درگیر کرد.

بهرام همایی، مدیر انجمن ایزد نوا نیز اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ فرهنگ با اشعار و هنرهای زیبا در برابر تهاجم فرهنگی، مدیران استانی و کشوری باید توجه بیشتری به سربازان حوزه شعر و ادب فرهنگ داشته باشند تا انجمن های کوچک فعال در این حوزه ها بدون واهمه از مشکلات مربوط به تامین مکان و هزینه، خدمتگذار فرهنگ کشور باشند.

اهمیت توجه به سربازان حوزه فرهنگ

سخنگوی شورای شهر اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی این شورا نیز در این جلسه با بیان جایگاه ارزشمند شعر در فرهنگ ما تصریح کرد: زندگی ما با شعر آغاز و زمانی که یک کودک متولد می شود با لالایی های مادرانه ای بزرگ می شود که شعرهایی هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند. از طرفی زمانی که فردی از دنیا می رود بر مزار او ابیاتی از اشعار پرمعنا نوشته می شود. همچنین در مراسم جشن های مذهبی و مراسم عزاداری ها نیز همواره از اشعار مختلف موجود در فرهنگ ما استفاده می شود و این نشان می دهد که شعر جایگاه ارزشمندی در فرهنگ مردم ما دارد.

ندا واشیانی پور ادامه داد: با توجه به این که زبان و ادبیات فارسی بخشی از فرهنگ ماست که باید پاس داشته شود، سربازانی که برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش می کنند و در نقش های مختلف نویسنده، شاعر، ادیب و غیره ظاهر می شوند باید همواره مورد تقدیر و توجه قرار گیرند.

وی با بیان این که شعر باید در خدمت دین و فرهنگ باشد تا بتواند رسالت خود را به خوبی ایفا کند افزود: با نگاهی به تاریخ اسلام می بینیم که در عصر حضرت پیامبر (ص) در شهر مدینه، مکانی برای تشکیل محافل ادبی در نظر گرفته می شد و شاعران سروده های خود را که معمولا بر اساس مسائل اخلاقی بود، می خواندند و مورد تشویق پیامبر قرار می گرفتند. از طرفی در کلام ارزشمند مقام معظم رهبری هم می بینیم که ایشان فرمودند که شعر و هنر، زیباترین قالب برای همه پیام های نوین و مایه گسترش و نفوذ این پیام ها تا هر سوی خطه وسیع دل ها و جان های انسانی است.

ارتقای فرهنگ در گرو توجه به زبان و ادبیات فارسی

وی ادامه داد: متاسفانه قشر جوان و نوجوان ما تقریبا از دنیای شعر و شاعری فاصله گرفته اند و کمتر می بینیم که اشعار حافظ، سعدی، فردوسی و غیره در محافل جوانان و نوجوانان خوانده می شود که این موضوع نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اصفهان با بیان این مطلب گفت: اما این موضوع به طور قطع قابل توجه است که برای ارتقای فرهنگ باید توجه ویژه ای به زبان و ادبیات فارسی و متولیان پاسداشت آن داشت. در واقع هر چقدر حضور این افراد در اجتماع پررنگ تر و راه های ارتباطی و تعامل آنها با قشر نوجوان و جوان بیشتر باشد، به طور طبیعی این افراد بهتر می توانند رسالت خود را که حفظ زبان و ادبیات فارسی است انجام دهند.

واشیانی پور افزود: بر همین اساس یکی از خدماتی که مدیریت شهری می تواند به شاعران و ادیبان ارائه کند، این است که علاوه بر حفظ امکانات قبلی مانند مرکز آفرینش های ادبی یا برگزاری برنامه هایی مانند گوله نمک، شرایط حضور آن ها را به صورت برنامه ای در اماکن فرهنگی فراهم کند تا به این صورت مخاطبان با شعر و ادبیات فارسی مانوس شوند.

وی اضافه کرد: شعر می تواند در مخاطبین با سنین مختلف نشاط و شادی ایجاد کند و مردم ما باید با شعر و ادیبان حاضر شهر به راحتی ارتباط برقرار کنند و این شخصیت های ارزشمند را بشناسند.