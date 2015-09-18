به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین روسیه امروز جمعه به اظهارات اخیر بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل مبنی بر اینکه روسیه مجاز است تروریستها در سوریه را هدف قرار دهد، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: تا بدین لحظه دولت سوریه هیچ درخواست رسمی در خصوص اعزام نیروی نظامی روسی به کشور خود را به ما ارائه نداده است، اما در صورت دریافت چنین درخواستی، آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

پیشتر، «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل متحد تصریح کرده بود که روسیه حق دارد علیه داعش در سوریه حملات هوایی انجام دهد.

بشار جعفری با تاکید بر این حق روسیه گفته بود: چرا آمریکایی ها باید با جنگنده هایشان بتوانند با گروه داعش بجنگند اما روس ها از چنین اقدامی منع شوند. به نظرم بی معنی است زیرا همگی ما با یک دشمن می جنگیم.