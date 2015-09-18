به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که گیم نخست دیدار برابر ژاپن را ۲۵ بر ۲۲ به میزبان این دوره از مسابقات واگذار کرده بود، گیم دوم را هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد.

با شروع گیم دوم ژاپنی ها که از روحیه بالایی برخوردار بودند و حمایت تماشاگران را هم با خود داشتند بهتر از ایران کار کردند و در همان ابتدا سه امتیاز گرفتند اما شاگردان کواچ در ادامه به خود آمدند و با جبران امتیاز از دست رفته ۸ بر ۶ وقت فنی اول را به سود خود به پایان بردند.

ملی پوشان کشورمان در گیم دوم دریافت های بهتری نسبت به گیم اول داشتند و همین امر کمک کرد تا با عملکردی کم نقص تر وقت دوم فنی را هم ۱۶ بر ۱۴ به سود خود خاتمه دهند. بازیکنان ایران در شروع بازی سرعت را در دستور کار خود قرار دادند و امتیازات خوبی را هم از این راه کسب کردند.

شاگردان کواچ که ۱۹ بر ۱۷ از حریف پیش بودند در انجام کارهای سرعتی ناکام بودند و دو امتیاز را با ضرباتی که عادل غلامی به بیرون زد از دست دادند تا نتیجه مساوی شود. بعد از تساوی دو تیم در عدد ۱۹ کواچ تقاضای وقت استراحت کرد.

در شروع دوباره بازی ایران توسط عبادی پور امتیاز بیستم را هم کسب کرد اما ژاپنی ها کار را برابر کردند تا رقابت در پنج امتیاز پایانی جذاب و تماشایی شود. شهرام محمودی که در این دیدار حضور اثرگذاری داشت یک امتیاز برای ایران گرفت و بعد از آن عادل غلامی با یک سرویس خوب امتیاز ایران را به ۲۲ رساند تا سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کند.

ژاپنی ها بعد از این استراحت دو امتیاز گرفتند تا بازی روی عدد ۲۲ مساوی شود. بعد از این اتفاق کواچ درخواست وقت استراحت کرد و به دنبال آن امتیاز ایران به ۲۳ رسید اما ژاپنی ها خیلی زود جبران کردند تا کار حساس تر شود اما ژاپنی ها عملکرد بهتری داشتند و گیم دوم را هم ۲۵ بر ۲۳ بردند.