به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با صدور پیامی درگذشت هدایت‌الله جهان‌آرا پدر شهیدان جهان‌آرا را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: درگذشت مرحوم هدایت‌الله جهان‌آرا پدر شهیدان جلیل القدر محسن، علی و محمد جهان‌آرا فرمانده شجاع سپاه خرمشهر موجب اندوه، تأسف و تاثر همگان شد.

روابط عمومی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در این پیام، شادروان هدایت‌الله جهان‌آرا را پدر مقاومت ایران خوانده و آورده است: زنده یاد هدایت‌الله جهان‌آرا با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی به ندای امام راحل(ره) لبیک گفت و با اهداء فرزندان خود در راه مقاومت و دفاع از انقلاب و میهن اسلامیمان، دین خود را به اسلام عزیز ادا کرد.

در پایان این پیام آمده است: روابط عمومی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در پایان ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت شریف و قدرشناس ایران و خانواده معزز و محترمشان برای آن مرحوم که اینک در جوار فرزندان شهید خود در بهشت برین آرمیده است، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کند.