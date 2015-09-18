به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور ۶۰ ورزشکار در ۱۰ ماده برگزار شد و در پایان در ماده ۱۰۰ متر مهدی عابدی از اراک در سکوی نخست ایستاد و فرشاد اداوایی و هاشم یادگاری هر دو از خمین به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ماده ۲۰۰ متر، فرشاد اداوایی از خمین، حسین سلطانی از اراک، مجید شفیعی از شازند به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و در ماده ۴۰۰ متر، امیر فضلی نسب و مجتبی شکاری از شازند به ترتیب اول و دوم شدند و حمیدرضا حسنی از خمین در سکوی سوم ایستاد.

در ماده ۸۰۰ متر، امیر فاضلی و سروش کاظمی هر دو از شازند و محمد حاج جعفری از دلیجان اول تا سوم شدند و در ماده ۵۰۰۰ متر رحیم رستگاری از شازند در سکوی نخست ایستاد، علی ربیعی از اراک دوم شد و روح الله نجم الدین از شازند در جایگاه سوم قرار گرفت.

در پرتاب نیزه محمد مرادی از شازند، علی اکبر کربندی از خمین و مهدی شهرستانی از اراک اول تا سوم شدند.

در پرتاب دیسک نیز مجید مجیدی از ساوه بر سکوی نخست تکیه زد، وحید نصیری از اراک نایب قهرمان شد و علی اکبر کربندی از خمین در جایگاه سوم قرار گرفت.

در پرش طول هاشم یادگاری از خمین و محسن میرزایی و سجاد کریمی هر دو از شازند به ترتیب اول تا سوم شدند.

در ماده پیاده روی قربانعلی فانی از شازند اول شد، حسن اطهریان و امیرحسین پناهی هر دو از خمین به ترتیب مقاوم اول و دوم را کسب کردند.

فرشاد اداوایی از خمین به عنوان قهرمان قهرمانان این دوره از مسابقان شناخته شد.

در رده بندی تیمی هم تیم شازند با کسب ۶۳ امتیاز در سکوی اول ایستاد، خمین با ۱۶۰ امتیاز دوم شد و اراک با کسب ۷۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.