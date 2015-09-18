به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از پزشکان بیمارستان کودکان تگزاس توانستند نوعی مکمل چرب طبیعی تهیه کنند که افزودن آن به غذای کودک می تواند به رشد بهتر او کمک کند. یکی از مشکلاتی که نوزادان نارس با وزن کمتر از یک کیلوگرم با آن روبرو هستند، عدم رشد ریه ها و برخی دیگر از اندام های داخلی بدن است. اگر در دوره مراقبت ویژه پس از تولد، این نوزادان از نظر وزنی و قدی رشد خوبی داشته باشند، می توان به سلامت آنها در آینده امیدوار بود.

پژوهش های قبلی نشان داده بود که استفاده از شیر طبیعی انسان می تواند روده نوزاد نارس را حفاظت کرده و به رشد او کمک کند. منظور از شیر طبیعی انسان نیز شیر مادر و یا یک فرد اهدا کننده دیگر است.

اما در این پژوهش جدید، دانشمندان به دنبال راهی برای رشد بهتر نوزادان نارس (با وزن بین ۷۵۰ تا ۱۲۵۰ گرم) بودند که نیاز به کالری بیشتری داشتند. از آنجا که نوزادان می توانند پروتئین مورد نیاز خود را از مکمل پروتئینی اضافه شده به شیر به دست آورند، می توان این بار چربی مورد نیاز آنها را تامین کرد.

در این پژوهش، دانشمندان به مقایسه میزان رشد نوزادانی که از شیر و مکمل معمول استفاده می کردند و نوزادانی که علاوه بر آن، چربی شیر نیز دریافت می کردند پرداختند. نتیجه این مقایسه مشخص ساخت که نوزادانی که چربی شیر نیز دریافت کرده بودند، از نظر وزنی و قدی رشد بهتری نسبت به نوزادان گروه اول داشتند.

از آنجا که رشد حاصل شده در میان نوزادان دریافت کننده چربی شیر در وزن و قد بود، احتمالاً این چربی برای رشد استخوانها و عضلات مصرف می شود.