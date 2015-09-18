به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محمدزاده چند روزی است که به خاطر استعفا از کمیته اخلاق و موافقت با این استعفا از سوی علی کفاشیان در راس اخبار قرار دارد. محمدزاده در آخرین صحبتهایش تاکید کرد که کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی در کمیته اخلاق پرونده دارد و شاید به خاطر همین پرونده با این استعفا موافقت شده است. وی با خودداری از صحبت درباره جزئیات این پرونده، اشاره مختصری به اتفاقات قبل از جام جهانی برزیل و نگرانی کی‌روش از اسپانسر و البسه تیم ملی کرد. نکته عجیب‌تر اینکه محمدزاده مدعی شد محبوبیت کی‌روش نسبت به گذشته کمتر شده است!

رئیس مستعفی کمیته اخلاق درباره دلایل استعفای اعضای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و اینکه گفته بود باید با این وضعیت در این کمیته را ببندند، اظهار کرد: دلیل استعفای من و ۶ عضو دیگر به خاطر عدم اجرای حکمی بود که برای آنالیزور تیم ملی اجرا نشد. باید با این وضعیت در کمیته اخلاق را گِل گرفت! خیلی‌ها می‌خواستند ماجرای استعفای ما را به خالکوبی اشکان دژاگه و سردار آزمون ربط بدهند که با روشنگری رسانه‌ها مشخص شد به خاطر عدم اجرای حکم ما برای کمک کارلوس کی‌روش بوده است.

وی درباره اینکه محمود اسلامیان نایب رئیس فدراسیون اعلام کرده بود بین کفاشیان و کمیته اخلاق تعامل وجود نداشته است، تاکید کرد: اتفاقا کمیته ما نسبت به کمیته استیناف و کمیته انضباطی بیشترین تعامل را با کفاشیان داشت. کفاشیان انسان خوب و مومنی است ولی این دلیل نمی‌شود به خاطر رودربایستی و دوستی بخواهیم حق را ضایع کنیم. البته بنده از ۱۵ شهریور که استعفا دادم دیگر به فدراسیون نرفتم و تماسی هم نداشتم.

رئیس مستعفی کمیته اخلاق خاطرنشان کرد: من از پشت پرده‌هایی اطلاع داشتم که عده ای دوست نداشتند کمیته اخلاق آنرا پیگیری کند. ما دنبال پرونده‌هایی بودیم که به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آمد. ما همواره دنبال اجرای عدالت بودیم. چرا همیشه باید احکام به ضرر عده‌ای باشد که ضعیف و بی حامی هستند؟

محمدزاده در پاسخ به این سئوال که آیا احکام کمیته اخلاق ضمانت اجرایی داشت یا خیر، گفت: تا قبل از عدم اجرای حکم دستیار کی‌روش، تمام آرای ما اجرایی شده بود. من عدالت کفاشیان را قبول دارم ولی نمی‌دانم چرا این مرتبه ملاحظه کاری کرد.

وی در خصوص اینکه قبلا اعلام کرده بود کی‌روش حتی در زندگی شخصی‌اش متهم به فساد است، گفت: من هیچ وقت درباره زندگی شخصی کی‌روش حرف نزده بودم. آبانگاه (یکی از اعضای کمیته اخلاق) گفته بود در تیم ملی فساد هست. از من سئوال کردند که این فساد در تیم ملی از کیست که من گفتم آن فرد کی‌روش است. این موضوع با زندگی شخصی فرق دارد.

رئیس مستعفی کمیته اخلاق یادآور شد: در اینباره پرونده‌ای وجود دارد که من احساس می‌کنم بخشی از دلیل موافقت با استعفای زودهنگام ما همین بوده است؛ مسائلی مثل جام جهانی برزیل، لباس تیم ملی، قرارداد کی‌روش به علاوه مبلغی که کی‌روش از اسپانسر گرفته بود که کفاشیان گفته بود قانونی است ولی چنین چیزی در قرارداد سرمربی تیم ملی نیست. هر فردی که سرمربی تیم ملی می‌شود موظف است لباس اسپانسر تیم ملی را بپوشد و به آن احترام بگذارد. من از صحبت کفاشیان تعجب می‌کنم. نمی‌خواهم این مسئله را باز کنم که بگویند چون محمدزاده از کمیته اخلاق رفته، حالا حرف می‌زند.

وی با خودداری از صحبت درباره جزئیات پرونده کی‌روش، گفت: قبل از جام جهانی برزیل علت اینکه کی‌روش نگران لباس و اسپانسر تیم ملی بود ولی چطور یکباره این نگرانی برطرف شد؟ من فقط به این نکته اشاره می‌کنم. تیم ملی خودش را برای مقدماتی جام جهانی آماده می‌کند و ما قصد تخریب نداریم. البته محبوبیت کی‌روش نسبت به گذشته کمتر هم شده است!

محمدزاده با بیان اینکه با حضورشان در کمیته اخلاق برخوردها قانونی شده بود، تاکید کرد: ما ماه گذشته نشستی با مدیران لیگ برتری داشتیم که مهدی تاج در این جلسه اعلام کرد کمیته اخلاق بهترین کاری که کرد این بود که کرامت و حرمت اهالی فوتبال را حفظ کرد.

وی که با رادیو جوان صحبت می‌کرد، درباره اینکه آیا علیرضا علیپور در کمیته اخلاق سمت دارد یا خیر، گفت: خیر، ایشان عضو کمیته اخلاق نبود. پیش از این علیپور دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال بود که با شروع به کار کمیته اخلاق، این ستاد منحل شد.