۲۸ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۲۷

معاون آموزش مركز مديريت حوزه علميه قم در گفتگو با "مهر" : صاحبان مدارك حوزه علميه قم از تمامي امتيازات استخدامي و علمي برخوردار هستند // 12 گرايش تخصصي در حوزه علميه قم ايجاد شده است

سطوح حوزه علميه قم مصوب شوراي عالي حوزه و شوراي انقلاب فرهنگي است و به طلاب فارغ التحصيل در هر سطح مدرك فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكتري اعطا مي شود. اين مدارك معادل نبوده و دارنده آن از تمامي امتيازات استخدامي و علمي برخوردار خواهد بود.

حجت الاسلام "رفعتي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" گفت : طلاب هم اكنون در 4 سطح مشغول به تحصيل هستند كه در سطح يك آنان با برخي از علوم مانند فقه، اصول فقه، تفسير، اصول عقايد، نهج البلاغه، علوم حديث، تاريخ اسلام به صورت اجمالي آشنا مي شوند و در كنار اين علوم نيز درس اخلاق اسلامي به عنوان يك علم كاربردي در تمامي مدارس برگزار مي شود.

وي افزود: دوره سطح دو، 3 سال طول مي كشد و دوره سطح سه و چهار نيز سه ساله خواهد بود كه با توجه به توانمندي هاي طلاب و مقررات مصوب، اين دوره 9 ساله كوتاه خواهد شد. در اين سه سطح، طلاب علاوه بر دروس مشترك شامل فقه و اصول در دوازده گرايش تخصصي نيز به ادامه تحصيل مي پردازند.

معاون آموزش مركز مديريت حوزه عليمه قم اضافه كرد: طلاب حوزه علميه قم در رشته هاي تخصصي تفسير و علوم قرآن، علوم حديث، فلسفه اسلامي، كلام اسلامي، تاريخ اسلام، تربيت مبلغ، تربيت مدرس، حقوق، نهج البلاغه، مهدويت و فقه و اصول در مدارس تخصصي به تحصيل ادامه مي دهند ولي در ساير استان ها، برخي از اين رشته ها ارائه مي شود مثلا در كرج و تهران برخي از اين گرايش هاي موجود است.

"رفعتي" گفت : اين سطوح مصوب شوراي عالي حوزه و شوراي انقلاب فرهنگي است و به طلاب فارغ التحصيل در هر سطح مدرك فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا اعطا مي شود. اين مدارك معادل نبوده و دارنده آن از تمامي امتيازات استخدامي و علمي برخوردار خواهد بود.

وي گفت : در سطح دو برخي از رشته ها، طلاب موظف به ارائه كار تحقيقاتي هستند ولي در سطح سه و چهار ارائه پايان نامه و دفاع از آن در حضور داوران الزامي است.
