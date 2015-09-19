معاون اول رئیس جمهور در رأس هیتی ۴۰ نفره وارد سیستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر که پس از تاکید رهبری معظم انقلاب در هفته دولت به منظور سفر به سیستان انجام شد، ۴۰ نفر از مقامات عالی رتبه کشوری اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری را همراهی می کنند و طرح های مختلف مهم و زیر بنایی مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

به گفته استاندار سیستان و بلوچستان، ارزیابی پروژه ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب به مزارع کشاورزی منطقه سیستان به وسیله لوله، بازدید از پایانه مرزی میلک و سرکشی به برخی طرح ها در این منطقه از برنامه های سفر معاون رئیس جمهوری و هیئت همراه است.

بر اساس برنامه اعلامی، نشست خبری، بازدید از پایانه مرزی میلک، طرح آبیاری با لوله ۴۶ هزار هکتار از اراضی سیستان و آغاز عملیات اجرائی کارخانه لاستکی سازی رامشار از مهم ترین برنامه های این سفر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر سفر معاون اول رییس جمهور به منطقه سیستان همچنین موجب شد تا بسیاری از فعالان اجتماعی و رسانه ای سیستان و بلوچستان از روز گذشته نسبت به ایجاد کمپین های مردمی با شعار «مارا دریابید» و «سیستان فراموش شده را ببینید» اقدام کنند تا بدینوسیله نظر مسئولان را به مشکلات این منطقه معطوف سازند.