محمدرضا جعفری جلوه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌ های کودک و نوجوان این شبکه که با تغییرات جدید به پخش خواهند رسید، گفت: با توجه به تنوع و تکثری که در دنیای امروز وجود دارد باید بتوانیم برنامه‌ های خود را با جذابیت های بصری و مفهومی برای کودکان ارائه کنیم تا دیده شوند و بتوانیم از این طریق، سهم بیشتری برای انتخاب شدن داشته باشیم.

وی ادامه داد: توجه به برنامه‌ های کودک و نوجوان همواره مورد نظر من بوده است به طور مثال حدود ۳۰ سال قبل که من در شبکه دو بودم اولین برنامه‌ های اختصاصی نوجوانان طراحی شد و زنجیره برنامه‌ های تابستانه، پاییزه و زمستانه روی آنتن رفت. همچنین زمانی که به مدت هفت سال در شبکه یک بودم، موجی از برنامه‌ های نوجوانان از جمله «نیمرخ» شکل گرفت اما متاسفانه این روند آن‌ گونه که لازم بود در سال‌های بعد تعقیب نشد و با کاستی‌ هایی مواجه شد.

مدیر شبکه دو سیما با اشاره به برنامه‌های کودک ونوجوان در سال‌های اخیر، عنوان کرد: در این سال‌ ها برخی از برنامه‌ های کودک و نوجوان استیج‌ محور شدند و به جنبه‌ های فنی، معنایی و مفهومی کار توجه کمتری شد. ولی ما در تلاش هستیم برای ساخت طیفی از برنامه‌ های داستانی، زنده، عروسکی، انیمیشن و.... در حد مقدور و حداکثر ظرفیتی که وجود دارد اقدام کنیم که نتایج خوبی هم حاصل شده است. به طور مثال می‌توان گفت سری جدید و متفاوت برنامه های پورنگ با عنوان «محله گل و بلبل» از این دست بود. همچنین سری جدید برنامه «فیتیله‌ای‌‌ها» در راه است که با تحولات ساختاری، مضمونی و مفهومی همراه خواهد بود و کیفیت آن نیز ارتقا پیدا می‌ کند.

رویکرد اجتماعی شبکه دو به نوجوانان

جعفری جلوه ادامه داد: در حال حاضر می‌توان برنامه عروسکی «سنجد» را هم در یک کار نمایشی متفاوت ببینیم و آثاری از این دست همچنان ادامه خواهد داشت. برای نوجوانان نیز با نگاه محوری که نسبت به سن آنها که موقعیت اجتماعی شدن است، داریم برنامه‌ هایی مختص آنها طراحی خواهیم کرد. اهمیت این سنین از این لحاظ است که نوجوانی سن تشخص‌ یافتن و انتخابگری و همچنین نقطه انتخاب آغاز مسیر زندگی است. بنابراین وقتی نوجوانان در آستانه جامعه‌پذیری و ورود به جامعه هستند، رویکرد اجتماعی تاکید دارد که به نوجوان به عنوان فردی مستقل از دوران کودکی و با ویژگی های سنین وی نگاه کنیم و برنامه های موثری با ادبیات خاص او بسازیم.

وی با اشاره به سیاستگذاری‌ های جدید شبکه دو در خصوص ساخت برنامه و همچنین استفاده از اسپانسرینگ در برنامه‌ ها، گفت: این واقعیت است که باید بتوانیم در حوزه تولید در عرصه رسانه این مهارت را داشته باشیم که با تجمیع منابع پشتیبانی‌ کننده از نهادها و دستگاه‌های مختلف و همچنین محافل متعدد دیگری که انگیزه و منابع لازم در زمینه ساخت برنامه را دارند به نوعی تشریک مساعی برسیم. این امر به نوعی دست در دست هم قرار دادن دستگاه های مختلفی است که از برنامه و منابع لازم برخوردارند اما آنگونه که باید، نمی توانند ایفای نقش کنند و رسانه باید آنها را تجمیع کرده و به صحنه بیاورد.

تعامل شبکه دو و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ساخت برنامه

مدیر شبکه دو اضافه کرد: اتفاقا این دستگاه ها و نهادها با سهم یافتن در برنامه ها برخوردشان مسئولانه تر می شود چون می دانند مخاطب آنها را می بینید و ارزیابی می کند. بنابراین نتایج این امر چند سویه خواهد بود.

جعفری جلوه در پایان درباره تعامل با نهادهایی همچون کانون پرورش فکری بیان کرد: اخیرا جلسات خوبی با مسئولان کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان داشتیم. خدا را شکر بعد از مدتی دوران در حاشیه بودن و رکورد نسبی که بر کانون حاکم شده بود، این نهاد دوباره به فعالیت می پردازد. کانون تاثیرات جدی و مولفانه ای در عرصه فرهنگ و هنر بخصوص سینما داشت و زمانی شاخه ای تحت عنوان سینمای کانونی را پدید آورد و حالا کانون در حال بازگشت به نقش های موثر گذشته خود است. ما چند تجربه مشترک در برنامه سازی با یکدیگر داشته ایم و امیدواریم این همکاری ها بیشتر شود و همکاری با دستگاه های دیگر هم افزایش پیدا کند.