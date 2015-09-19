آغاز همکاری بورس ایران و لوکزامبورگ به زودی

به گزارش خرگزاری مهر، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار با رئیس بورس لوکزامبورگ، روبرت شارفه، با اشاره به توانمندی های اقتصادی ایران و قدمت بازار سرمایه در کشورمان در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک ارتباطات موثری میان بورس لوکزامبورگ و ایران برقرار شود.

وی با اشاره به پتانسیل های موجود در بازار سرمایه ایران از این که همکاری های دو کشور در زمینه اقتصادی و بازار سرمایه گسترش یابد ابراز خوشحالی کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این دیدار با اعلام این که زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم است گفت: سازمان بورس از همکاری های دو جانبه بورس لوکزامبورگ با ارکان بازار سرمایه در ایران حمایت می کند. وی همچنین خواهان تسهیل زمینه های همکاری مشترک بین نهادهای ناظر دو کشور شد.

بورس لوکزامبورگ، در شهر لوکزامبورگ سیتی و در منطقه جنوبی این شهر واقع است.

بورس لوکزامبورگ یکی از بورس های مطرح اروپایی در زمینه پذیرش اوراق قرضه و بدهی است در حالی که این بورس با دارا بودن ۲۶ هزارو ۶۸۴ اوراق بدهی، بزرگترین بورس اروپا در زمینه این اوراق محسوب می شود.