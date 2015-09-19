به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، وی در دور مقدماتی موفق شد با کسب امتیاز ۵۷۲ و عنوان سوم به فینال راه پیدا کند و در رقابتهای فینال نیز با امتیاز ۱۵۲/۲ در جایگاه چهارم ایستاد و موفق شد مجوز حضور در بازی‎های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را به دست آورد.

در رقابتهای ماده P۲ نیز سه نماینده ایران ساره جوانمردی، عالیه محمودی و سمیرا ارم، به فینال راه یافتند و تا ساعتی دیگر مسابقات نهایی این ماده نیز برگزار خواهد شد.

رقابتهای جام جهانی تیراندازی استرالیا، با امتیاز کسب سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک ریو از روز سه شنبه آغاز شده و امروز به کار خود پایان می دهد.