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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۰۷

با راه اندازي كارگاه ادبي مهر در جنوب كشور

" روزگار آبادان " در ادبيات داستاني به تصوير كشيده مي شود

" روزگار آبادان " در ادبيات داستاني به تصوير كشيده مي شود

كارگاه ادبي مهر ، با حضور علي فرخ مهر - نويسنده ؛ و با موضوع " روزگار آبادان " توسط دفتر آفرينشهاي ادبي حوزه هنري آبادان داير مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين كارگاه ادبي كه طي روزهاي سه شنبه در مركز فرهنگي - هنري شهيد رهبر اين شهر با حضور نويسندگان داستان و رمان برگزار مي شود ، مباني و اصول داستان نويسي ، خلق ايده هاي داستاني و خاطره نويسي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و شركت كنندگان با نگارش قطعات كوتاه ادبي ، طبع آزمايي مي كنند .

علي فرخ مهر ،  از نويسندگان معاصر كشور است كه تا امروز بيش از سي اثر داستاني با درونمايه خاطرات گذشته آبادان منتشر كرده است و آثاري چون : " آبادان ، شهر خوبان " و " آبادان در نگاه هفتم " از آن جمله است .

اين نويسنده همچنين از اعضاي كميته ادبيات شوراي فرهنگ و هنر آبادان و خرمشهر است .
کد مطلب 291879

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