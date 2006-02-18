" روزگار آبادان " در ادبيات داستاني به تصوير كشيده مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين كارگاه ادبي كه طي روزهاي سه شنبه در مركز فرهنگي - هنري شهيد رهبر اين شهر با حضور نويسندگان داستان و رمان برگزار مي شود ، مباني و اصول داستان نويسي ، خلق ايده هاي داستاني و خاطره نويسي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و شركت كنندگان با نگارش قطعات كوتاه ادبي ، طبع آزمايي مي كنند .



علي فرخ مهر ، از نويسندگان معاصر كشور است كه تا امروز بيش از سي اثر داستاني با درونمايه خاطرات گذشته آبادان منتشر كرده است و آثاري چون : " آبادان ، شهر خوبان " و " آبادان در نگاه هفتم " از آن جمله است .



اين نويسنده همچنين از اعضاي كميته ادبيات شوراي فرهنگ و هنر آبادان و خرمشهر است .

کد مطلب 291879