ميانگين افت تحصيلي دوره متوسطه 31 درصد است

سيد علي يزدي خواه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: علت اين ميزان افت ، نظام سالي واحدي دوره متوسطه است؛ زيرا دانش آموزان مي توانند برخي واحدها را در پايه هاي بالاتر امتحان دهند.

وي خاطر نشان كرد: بررسي ساير علل افت تحصيلي در مقطع متوسطه، نيازمند نظرات كارشناسان و متخصصان است و جا دارد اين مسئله در دستور كار آموزش و پرورش قرار گيرد.

يزدي خواه ، افت تحصيلي در مقاطع ابتدايي و راهنمايي را پايين دانست و اظهار داشت: در پايه ابتدايي تنها 2 درصد و در پايه راهنمايي حدود 4 درصد افت تحصيلي وجود دارد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران يادآور شد: در سال جاري هيچ مدرسه سه شيفته اي در سطح استان تهران تشكيل نشده است و همه دانش آموزان سر كلاسهاي واقعي حاضر بوده اند و كانكس ، كپر و چادر از مدارس استان تهران حذف شده است.

وي حل مسئله مدارس استيجاري را نيازمند زمان دانست و اظهار اميدواري كرد: مسئله مدارس استيجاري به خصوص در كرج و شهريار با حمايتهاي دولت و خيرين حل شود.

به گزارش مهر ، بيش از يك ميليون و 200 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در شهرستانهاي استان تهران مشغول تحصيل هستند كه بيش از يك سوم اين تعداد را دانش آموزان كرجي تشكيل مي دهند.