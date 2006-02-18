حل مشكلات زندانهاي كرج بدون مشاركت مسئولان كشوري دشوار است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: امكاناتي كه شهرستان كرج بابت حضور 4 زندان بزرگ و زندانياني از سراسر كشور دريافت مي كند بسيار ناچيز است و كرج ناخواسته تاوان زندانيان كشور را مي پردازد.

وي خاطر نشان كرد: كلانشهر كرج كه جمعيتي معادل چند استان كشور را دارد اعتبارات و امكاناتي در حد يك شهرستان دارد اما در خصوص زندانها حتي نگاه شهرستاني هم به اين منطقه نمي شود.

آجرلو ادامه داد: در حالي كه كرج با مسائل بسياري دست و پنجه نرم مي كند بخشي از درآمدهاي اين شهر صرف زندانياني مي شود كه ارتباطي به كرج ندارند و از ساير نقاط كشور در زندان هاي كرج دوران محكوميت خود را سپري مي كنند.

نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس اظهار داشت: تعداد زندانيان كرجي موجود در زندانهاي اين شهرستان يك چهارم كل زندانيان است. در حالي كه كرج چندين برابر نيازهاي واقعي شهرستان در اين بخش تاوان زنداني مي پردازد.

وي تصريح كرد: اگر قرار است كرج همچنان بار اين مسئوليت سنگين و تبعات ناخواسته آن را به دوش بكشد ، مسئولان نيز بايد نگاه ويژه اي به اين شهرستان داشته باشند و اوضاع زندانيان و خانواده هاي آنان را ساماندهي كنند.

به گزارش مهر ، در شهرستان كرج 4 زندان بزرگ گوهردشت ، قزلحصار ، شهيد كچويي و ندامتگاه مركزي كرج وجود دارد كه 27 هزار زنداني دارند و 21 هزار نفر از آنان از شهرهاي مختلف كشور به كرج منتقل شده اند.