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۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

اعلام برنامه‌های بخش‌ جنبی جشنواره «محمد(ص) پیامبر صلح»

اعلام برنامه‌های بخش‌ جنبی جشنواره «محمد(ص) پیامبر صلح»

بخش‌های جنبی جشنواره بین‌المللی «محمد(ص) پیامبر صلح» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرور فیلم‌های سینمایی، نشست‌های تخصصی، بزرگداشت سه هنرمند از ایران و جهان، نخستین همایش بین‌المللی سینما و تاریخ انبیاء و برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیلمنامه‌نویسی برنامه‌های بخش جنبی جشنواره «محمد(ص) پیامبر صلح» است.

در این جشنواره فیلم‌های سینمایی که به موضوع و محور جشنواره مربوط و به این بخش راه پیدا کرده‌اند مرور می شود. همچنین نشست‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران با موضوع مربوط به اهداف جشنواره برگزار و به بررسی نقاط ضعف و قوت این حوزه می پردازد.

شورای سیاستگذاری جشنواره به منظور پاسداشت خدمات و خلاقیت‌های هنرمندان و فعالان سینمایی در توجه به ابعاد شخصیتی پیامبر اسلام و ارائه و  ترسیم نگاه درست و تاثیرگذار در این راستا، بزرگداشت و نکوداشت سه هنرمند از ایران یا جهان را برگزار می‌کند.

همایش تحلیلی «سینمای غرب و تحریف تاریخ انبیاء» به منظور تحلیل، تبیین و  ارزیابی علل و دلایل توجه و تمرکز سینمای غرب به تاریخ انبیاء الهی و بررسی نگاه مغرضانه آن به مسلمانان و حضرت محمد (ص) برگزار می‌شود.

کارگاه‌های تخصصی فیلمنامه‌نویسی با موضوع و محور حضرت محمد(ص) و ویژگی‌ها و سبک زندگی آن حضرت برای علاقمندان این رشته برگزار می شود.

این جشنواره دی‌ ماه سال جاری به دبیری مهدی حقیقی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2918919

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