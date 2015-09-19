به گزارش خبرگزاری مهر، مرور فیلمهای سینمایی، نشستهای تخصصی، بزرگداشت سه هنرمند از ایران و جهان، نخستین همایش بینالمللی سینما و تاریخ انبیاء و برگزاری کارگاههای تخصصی فیلمنامهنویسی برنامههای بخش جنبی جشنواره «محمد(ص) پیامبر صلح» است.
در این جشنواره فیلمهای سینمایی که به موضوع و محور جشنواره مربوط و به این بخش راه پیدا کردهاند مرور می شود. همچنین نشستهای تخصصی با حضور صاحبنظران با موضوع مربوط به اهداف جشنواره برگزار و به بررسی نقاط ضعف و قوت این حوزه می پردازد.
شورای سیاستگذاری جشنواره به منظور پاسداشت خدمات و خلاقیتهای هنرمندان و فعالان سینمایی در توجه به ابعاد شخصیتی پیامبر اسلام و ارائه و ترسیم نگاه درست و تاثیرگذار در این راستا، بزرگداشت و نکوداشت سه هنرمند از ایران یا جهان را برگزار میکند.
همایش تحلیلی «سینمای غرب و تحریف تاریخ انبیاء» به منظور تحلیل، تبیین و ارزیابی علل و دلایل توجه و تمرکز سینمای غرب به تاریخ انبیاء الهی و بررسی نگاه مغرضانه آن به مسلمانان و حضرت محمد (ص) برگزار میشود.
کارگاههای تخصصی فیلمنامهنویسی با موضوع و محور حضرت محمد(ص) و ویژگیها و سبک زندگی آن حضرت برای علاقمندان این رشته برگزار می شود.
این جشنواره دی ماه سال جاری به دبیری مهدی حقیقی در تهران برگزار میشود.
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