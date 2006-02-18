كانادا فرماندهي نيروهاي ناتو را در افغانستان بر عهده خواهد گرفت

به گرارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، كانادا در جنگ عراق شركت نداشته است و رهبران نظامي و سياسي كانادا نگران مردم خود هستند كه از نظر روحي آمادگي شنيدن آمار تلفات مربوط به نيروهاي خود را ندارند.

مردم كانادا از جنگ به اصطلاح عليه تروريسم دولت بوش ناراضي هستند و بسياري مي گويند كه افزايش نيروهاي كانادا در افغانستان ممكن است حملات داخلي در اين كشور را افزايش دهد، مثل حملات اخير به لندن و مادريد.

"ريك هيلير"Rick Hillier فرمانده نيروهاي دفاعي كانادا، طالبان در افغانستان را "قاتلان منفور" توصيف كرد.

وي روز پنج شنبه گفت:" اين يك ماموريت خطرناك است؛ يك دشمن وجود دارد وما تلفاتي نيز خواهيم داشت، اما كاري را كه ما مي خواهيم در آنجا انجام دهيم ارزشمند است و كارهايي كه ارزشمند هستند در برخي موارد خطرناك نيز هستند."

از سوي ديگر وزارت دفاع پرتغال چندي پيش با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه اين كشور مدت ماموريت نيروهاي خود درافغانستان را تا فوريه سال 2007 تمديد خواهد كرد.

جان ريد وزير دفاع انگليس نيز ماه گذشته اعلام كرد كه انگليس 4600 سرباز اضافي از جمله يك نيروي ويژه 3300 نفره كه وظيفه بازسازي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان هلمند را برعهده خواهند داشت، به افغانستان اعزام خواهد كرد.