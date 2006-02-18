همايش " جايگاه زن در اسلام" در مصر برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در همايش" جايگاه زن در اسلام" به منظور بررسي مسائل مربوط به زنان مسلمان و مسائل مرتبط با اصالت دين اسلام و فرهنگ موجود در اين دين در مورد زنان پرداخته مي شود.

سعاد صالح رئيس دانشكده تحقيقات اسلامي زنان دانشگاه الازهر در گفتگو با خبرگزاري محيط اظهار داشت: اين همايش به ارائه جوانب عقيدتي و ديني به منظور ارتقاء جايگاه زنان در جوامع اسلامي و غير اسلامي مي پردازد.

بررسي جايگاه زنان در اسلام و مسائلي چون عبادت، معاملات اجتماعي، اقتصادي و پاسخ به جايگاه مبهم زنان كه در جامعه وجود دارد از جمله مواردي است كه در همايش فوق مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

اين همايش با همكاري انجمن دانشگاه هاي اسلامي، سازمان تربيت و علوم وفرهنگ اسلامي( آيسيسكو) و انجمن جهاني فراخوان به اسلام ليبي، برگزار مي شود.