تئاتر مقاومت را فرامناسبتی ببینیم/ توسط بنیاد روایت دبیر شدم

به گزارش خبرنگار مهر نشست رسانه ای پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت صبح امروز شنبه ۲۸ شهریور با حضور حسین پارسایی دبیر جشنواره و رضا صمدپور دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد.

در ابتدای این نشست رسانه ای پارسایی با اشاره به برگزاری ۱۴ دوره از جشنواره تئاتر مقاومت عنوان کرد: تاکنون ۱۴ دوره از این جشنواره برگزار شده است که ۱۲ دوره آن با عنوان دفاع مقدس و دوره سیزدهم بعد از یک وقفه چند ساله به دلیل فراگیر بودن موضوع تغییر نام داد و به جشنواره مقاومت تبدیل شد که با احتساب این دوره سه دوره دو سالانه را شامل می شود.

وی ادامه داد: جشنواره مقاومت در دوره پانزدهم با توجه به سیاست های فرهنگی که بنیاد روایت تبیین کرده با تاکید بر تولید و اجرای آثار شکل گرفته است. در حقیقت جشنواره برآیند اجرای عمومی آثاری است که با موضوع مقاومت و دفاع مقدس روی صحنه رفته اند. اجراهای عمومی بخش اول جشنواره در سال ۹۳ آغاز شده که حمایت از این آثار برعهده جشنواره تئاتر مقاومت بوده است و تعداد آثار به صحنه رفته در سال ۹۳، ۲۷ عنوان اثر نمایشی بوده است.

پارسایی درباره اجراهای سال ۹۴ نیز عنوان کرد: در سال ۹۴ فراخوان جشنواره دیرهنگام صادر شد و تا ۱۷ مرداد ماه ارسال متون از طریق ایمیل دز نظر گرفته شده بود. من نیز ۲۱ مرداد ماه به دبیری جشنواره برگزیده شدم که در همان زمان دبیرخانه شکل گرفت و ما شاهد ارسال بیش از ۷۰۰ اثر در ۵ بخش جشنواره بودیم. با توجه به دیر شکل گرفتن دبیرخانه ما تا آذرماه که جشنواره آغاز می شود فرصت محدودی برای انتخاب آثار داریم بنابراین تصمیم گرفتیم آثار را در چند بخش و به تدریج تا ۲۵ آبان اعلام کنیم.

این نویسنده و کارگردان تئاتر متذکر شد: از این پس در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه منتخبین صحنه ای و خیابانی را برای اجرای عموم معرفی می کنیم. در مجموع ۱۰۰ اثر در بخش های صحنه ای، خیابانی، عروسکی و کودک برای اجرای عمومی مورد حمایت قرار می گیرند که پیش بینی می کنیم از دل این ۱۰۰ اجرا ۱۵ تا ۱۸ اثر در بخش خیابانی و صحنه ای در بخش رقابتی جشنواره و ۵ تا ۸ اثر در بخش کودک و عروسکی برای بخش غیر رقابتی انتخاب شوند. رویکرد ما این است که به جای اینکه چند اثر را به صورت شتابزده در جشنواره مورد حمایت قرار دهیم نمایش هایی را که از آزمون و خطا گذشته اند و اجرای عمومی شدند، مورد حمایت قرار دهیم.

کارگردان نمایش «بانوی آب و آیینه» بیان کرد: موضوع تئاتر مقاومت و دفاع مقدس یک تکلیف همیشگی است که نباید از دوش هیچ مدیری پایین بیاید و نباید به آن نگاه مناسبتی کرد. تئاتر مقاومت باید با یک نگاه اجتماعی و فراگیر دیده شود که یکی از فعالیت های بنیاد روایت نیز توجه به همین امر است. این جشنواره همچون دوره های گذشته سراسری است که البته موضوع ویژه ای در آن مورد توجه قرار می گیرد که طرح این موضوع می تواند نگاه بین المللی در بر داشته باشد. برگزاری چنین جشنواره ای به این دلیل است که نسل ما با فرهنگ ایثار و سرشار از مقاومت آشنا شود.

در ادامه این نشست رسانه ای صمدپور مدیر اجرایی جشنواره به ارایه گزارشی از اجراهای سال ۹۳ و نمایش هایی که سال ۹۴ قرار است به صحنه برود، پرداخت و عنوان کرد: حدود ۱۱۰ اثر در مقام نمایشنامه و فیلم بررسی شدند و برخی از آنها توانستند در هیات بازخوانی اجرای عمومی بگیرند. روزهای سه شنبه هیات انتخاب بخش خیابانی در بنیاد روایت حضور دارند و هر اثری که به دبیرخانه می رسد مورد بررسی قرار می دهند، داوران بخش صحنه ای نیز چهارشنبه ها آثار را مورد بازدید قرار می دهند که برخی از این نمایش ها اجرای خود را از ۳۱ شهریورماه تا پایان هفته بسیج آغاز خواهند کرد.

پارسایی در بخش دیگری از این نشست رسانه ای با اشاره به اینکه از اول تا سوم مهرماه چند نمایش خیابانی با مشارکت باغ موزه قصر در این مکان اجرا خواهند شد، اضافه کرد: در دو سالانه جشنواره تئاتر مقاومت سه هدف دنبال می شود، اول حمایت از اجراهای عمومی در سال گذشته است، هدف دوم حمایت از اجرای آثار در سال ۹۴ که البته به دلیل آماده نبودن گروه ها و انتشار دیرهنگام فراخوان ما ۶ ماهه اول سال را از دست دادیم. هدف سوم جشنواره شامل بخش نهایی یا رقابتی می شود که آذر ماه برگزار خواهد شد.

دبیر پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت درباره اجراهای عمومی آثار بیان کرد: ما برای اجرای عمومی نمایش ها چند پیشنهاد داریم. از آنجا که اجرای آثار تهرانی در شهرستان ها هزینه زیادی را می طلبد پیشنهاد دادیم که نمایش ها در استان های همجوار هم به صحنه بروند. همچنین قرار است نمایش های موفق و منتخب شهرهای مختلف در یک طرح تبادلی به صورت همزمان در استان های دیگر نیز اجرا شوند به این ترتیب که به صورت همزمان نمایش منتخب یک استان در استان دیگری نیز به صحنه برود.

وی تصریح کرد: همچنین در صورت تامین اعتبار پیش بینی ما این است که از رمان های موفق دفاع مقدس، رادیو نمایش تولید شود و یا اینکه بتوانیم به تولید چند اثر محیطی که باز هم با اقتباس از رمان های دفاع مقدسی تولید شده است، کمک کنیم. همچنین قرار است تا ۴ اثر نمایشی را که توسط نویسندگان معتبر این عرصه نوشته شده نمایشنامه خوانی کنیم. البته همه این برنامه ها منوط به تامین هزینه است چون ما بیشترین هزینه را به حمایت از گروه های جوان اختصاص می دهیم و در همین راستا ممکن است در این دوره بولتن و کاتالوگ هم نداشته باشیم.

پارسایی درباره نهادهایی که قرار است در حمایت از این جشنواره مشارکت داشته باشند، گفت: ما از چندین نهاد درخواست مشارکت کرده ایم که از جمله آنها می توان به وزارت ارشاد و اداره کل هنرهای نمایشی اشاره کرد که علاوه بر اختصاص امکانات موجود بالاقوه از اجراهای عمومی آثار نیز حمایت کنند. همچنین از حوزه هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری، موسسه هنری رسانه ای اوج، سازمان بسیج زندان ها و متروی تهران نیز درخواست مشارکت کرده ایم که به عنوان نمونه در صورت امکان قرار است در متروهای تهران اجرای آثار بی کلام ۳ تا ۵ دقیقه ای را نیز داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه علاقمند است از هنرمندان صاحب نام عرصه تئاتر برای اجرا در جشنواره دعوت به عمل آورد، افزود: بسیار علاقمندم از هنرمندانی چون بهروز غریب پور و قطب الدین صادقی برای اجرا در جشنواره مقاومت دعوت کنم اما حضور این هنرمندان منوط به تامین اعتبار است. همچنین ما طرح هایی از امیر دژاکام، نیما دهقان و آرش عباسی داشته ایم که امیدوارم بتوانیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم. این وظیفه مدیران ما است که وقتی کار خوبی اجرا می شود آن را مورد حمایت قرار دهد. چون این ما هستیم که باید به سراغ هنرمندان برویم. خود من وقتی متوجه شدم که نمایش هایی چون «تکه های سنگین سرب» و «دریادلان» قرار است به صحنه بروند به کارگردان های این آثار زنگ زدم و عنوان کردم که جشنواره تئاتر مقاومت از آنها حمایت خواهد کرد.

پارسایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از طرف چه نهادی به دبیری جشنواره برگزیده شده و اینکه حفیظ الله رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در گفتگویی عنوان کرده بود که پارسایی انتخاب وی نبوده است، بیان کرد: آقای رفیعی در گفتگو با یکی از رسانه ها عنوان کرده بود که پارسایی انتخاب من نبوده است. من هم می گویم که رفیعی انتخاب من نیست چون انتخاب او ارتباطی به من ندارد همانطور که برگزیدن من به عنوان دبیر جشنواره در حوزه اختیارات آقای رفیعی نبوده است چون دبیر جشنواره تئاتر مقاومت شخصا از طریق مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت انتخاب می شود و من ۲۱ مرداد ماه از طرف آقای جواد جباری به این سمت انتخاب شدم. در حقیقت انتخاب دبیر مستقیما زیر نظر بنیاد روایت است.

وی ادامه داد: من یک برنامه و بودجه مصوب نوشتم و تحویل بنیاد روایت دادم که تصویب شد. با آقای رفیعی هم اختلاف نظر نداریم اما معتقدم آدم ها در جایگاه حقوقی شان باید به محدوده اختیاراتشان قانع باشند. من مجری دستورات انجمن انقلاب و دفاع مقدس نیستم. من یک آدم فرهنگی هستم که برنامه هایم را به شکل مصوب ارائه کردم.

پارسایی درباره بودجه جشنواره و میزان کمک هزینه هایی که به گروه ها تعلق می گیرد، گفت: در برنامه ریزی برای جشنواره خلع الساعه عمل نکردیم چون می دانیم که چه می خواهیم. بودجه جشنواره تئاتر مقاومت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که ۷۵۰ میلیون تومان آن توسط بنیاد فرهنگی هنری روایت تامین شده است و به ما این اطمینان را داده اند که اگر در تنگنا قرار بگیریم تا ۱۰ درصد دیگر نیز از ما حمایت می کنند. اولویت اول ما افزودن به تعداد نمایش هایی است که می خواهند اجرای عمومی بروند.

دبیر جشنواره در پایان صحبت هایش یادآور شد: سال گذشته بین ۵ تا ۷ میلیون تومان کمک هزینه به گروه ها تعلق گرفت که البته در پرداخت برخی کمک هزینه ها تاخیر به وجود آمده که این تاخیر ذاتی است اما در کل انجمن برای ۲۷ اثر اجرا شده در سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان بودجه قایل شده است. در بخش دوم رپرتوارها نیز آثار شهرستانی بین ۵ تا ۷ میلیون و آثار تهرانی بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه دریافت کرده اند که البته ما بین ۳ تا ۵ میلیون تومان هم کمک هزینه برای ورود به جشنواره به گروه ها پرداخت می کنیم. در حقیقت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه جشنواره صرف اجراهای عمومی آثار خواهد شد.